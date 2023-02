Fani się doczekali! Po dwóch latach obejrzymy drugi sezon polskiego "Archiwisty" – i to już zaraz

Widzowie czekali długo, ale mamy to! TVP zapowiedziało drugi sezon "Archiwisty", polskiego serialu kryminalnego o emerytowanym policyjnym archiwiście. Premiera pierwszego odcinka już za chwilę, bo w Walentynki, ale tym razem na TVP VOD. Co wiemy o nowych odcinkach? Henryk Mikos zmierzy się z tajemniczym Mechanikiem...

Henryk Talar powróci w drugim sezonie "Archiwisty" Fot. TVP

"Archiwista" to serial TVP z 2020 roku, który obecnie można oglądać na TVP VOD i Netfliksie. Produkcja opowiada o Henryku Mikosie, emerytowanym policyjnym archiwiście, który postanawia rozwiązywać umorzone przed laty sprawy. Pomaga mu w tym dwoje młodych policjantów: Zuza Wasiluk i Tomek Stachura.

Tytuł cieszą się dużą popularnością, a emitowany od stycznia do kwietnia 2020 roku sezon, obejrzało (jak wynika z danych podanych przez Telewizję Polską) 1,5 miliona widzów. Dodatkową gratką dla fanów true crime był fakt, że wiele spraw kryminalnych przedstawionych w "Archiwiście" jest inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami z policyjnych akt.

W serialu kryminalnym wyreżyserowanym przez Roberta Wichrowskiego i Macieja Żaka, którego pierwszy sezon liczył osiem odcinków, w Mikosa wciela się Henryk Talar. Oprócz tego w odcinkach z 2020 roku grali m.in. Mateusz Kmiecik, Paulina Gałązka, Maria Gładkowska, Rafał Mohr, Mirosław Zbrojewicz czy Sylwia Juszczak.

TVP zapowiedziało 2. sezon "Archiwisty"

We wtorek TVP ogłosiło, że będzie drugi sezon "Archiwisty". Co o nim wiemy?

"Henryk Mikos już w pierwszym sezonie udowodnił widzom, że jako skromny archiwista posiada smykałkę do rozwiązywania kryminalnych spraw z przeszłości. Niedługo przyjdzie mu ponownie wytężyć swój bystry umysł oraz wykorzystać pamięć i niebagatelną umiejętność kojarzenia faktów. Nowe odcinki 'Archiwisty' przyniosą mu bowiem kolejną porcję zagadek, z którymi będzie musiał się zmierzyć. Widzowie znów poczują się jak dr Watson u boku Sherlocka Holmesa, towarzysząc detektywowi amatorowi i razem z nim odkrywając kolejne elementy zawiłej układanki" – pisze TVP o serialu "Archiwista".

W oficjalnej zapowiedzi czytamy: "W nowym sezonie 'Archiwisty' Mikosowi przyjdzie zmierzyć się nie tylko z członkami lokalnej mafii, ale również z mrocznymi tajemnicami związanymi z jego rodziną. Poznamy konsekwencje wydarzeń z ubiegłego sezonu, które jak kręgi na wodzie odbiją się na życiu Henryka. Przeszłość powróci do Mikosa niczym fatum, a spokój tytułowego bohatera i jego bliskich zmąci wkrótce nowy, groźny i wpływowy antagonista – tajemniczy Mechanik".

Obsada w 2. sezonie "Archiwisty" TVP robi wrażenie

Kogo zobaczymy w nowych odcinkach? Obok aktorów znanych z pierwszego sezonu "Archiwisty" – Henryka Talara, Mirosława Zbrojewicza, Rafała Mohra, Aleksandry Justy czy Marii Gładkowskiej – na ekranie pojawią się nowe postacie, w których wcielą się: Artur Żmijewski, Małgorzata Pieczyńska, Anna Kraszewska i Józef Pawłowski.

Reżyserem drugiego sezonu jest Robert Wichrowski, twórca m.in. "Leśniczówki" i "Negatywu". Za produkcję odpowiada Telewizja Polska, a producentem wykonawczym jest Piotr Mikołajczak z Rock And Roll Production. Zdjęcia do nowych odcinków realizowane były m.in. w Żyrardowie, Warszawie, Konstancinie-Jeziornie i Pruszkowie, czytamy na stronie TVP.

Kiedy premiera 2. sezonu "Archiwisty"? Serial jest już gotowy i pierwszy z dziesięciu nowych odcinków trafi na serwis TVP VOD już 14 lutego. Kolejne będą mieć premierę co tydzień. "Archiwista" to więc kolejny polski serial emitowany w trybie digital first, co oznacza, że produkcja jest najpierw udostępniana w sieci, a dopiero później ewentualnie w telewizji.