Naukowcy przemalowali krowę na zebrę. Wszystko po to, by jej pomóc

Japońscy naukowcy dowiedli, że wystylizowanie krowy na zebrę odstrasza owady i zmniejsza ryzyko groźnych chorób. Twórcy badania uważają, że zebrokrowy to przyszłość rolnictwa i czas przyzwyczajać się do nietypowego widoku.

Krowozebra czy zebrokrowa? Oto jest pytanie

Czarno-białe paski odpędzają owady

Zebry na całym ciele mają czarno-białe paski, ale nie wiadomo dokładnie, do czego ich potrzebują. Możliwe, że chodzi o kamuflaż i dezorientowanie drapieżników, termoregulację lub odstraszanie gryzących much. Do tej pory udowodniono tylko ostatnią teorię.

"Istnieje wiele badań naukowych dowodzących, że muchy unikają lądowania na białych, pasiastych i cętkowanych powierzchniach" – czytamy w opracowaniu naukowców z Aichi Agricultural Research Center w Japonii.

Muchy szkodzą bydłu

Naukowcy zwracają uwagę, że muchy szkodzą nie tylko zebrom, ale i zwierzętom gospodarskim, przede wszystkim bydłu: skracają czas wypasu, powodują nerwowość i bójki, ograniczają ilość dawanego mleka.

Muchy mogą też roznosić wiele groźnych chorób, m.in. salmonellozę, brucelozę i gruźlicę. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych powodują straty rzędu 2,2 miliardów dolarów rocznie.

Ponieważ insekty szybko uodporniają się na środki owadobójcze i pestycydy, japońscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy pomalowanie krów w czarno-białe paski zmniejszy liczbę pogryzień. Wyniki badania są zaskakujące.

Eksperyment z zebrokrową

Badanie przeprowadzono jesienią 2018 roku na naturalnym pastwisku Aichi Agricultural Research Center w mieście Nagakute w Japonii. W eksperymencie wzięło udział sześć mlecznych krów rasy japońskiej czarnej.

Zwierzęta były zaznajomione z badanym obszarem, a przez cały czas miały dostęp do jedzenia i wody. Na ich udział w badaniu zezwolił Komitet ds. Wykorzystania i Opieki nad Zwierzętami Centrum Badań Rolniczych w Aichi.

W ramach badania sześć krów podzielono na trzy grupy składające się z dwóch osobników. Krowy z grupy A wystylizowano na zebry i pomalowano w czarno-białe paski. Krowom z grupy B namalowano czarne paski, a krowy z grupy C zostawiono w wersji "bez makijażu".

Naukowcy obserwowali badane krowy, licząc liczbę ukąszeń oraz reakcje obronne krów: machanie głową, mruganie, uderzenia kopytem bądź ogonem. Wyniki badania zamknęły usta wszystkim, którzy śmiali się z tego pomysłu.

"Całkowita liczba gryzących much na nogach, tułowiu oraz suma nóg i tułowia krowy pomalowanej w czarno-białe paski była o połowę mniejsza niż u krów pomalowanych w czarne paski i niepomalowanych" – ogłosili badacze.

"Wyniki badania sugerują, że malowanie czarno-białych pasów na ciałach zwierząt gospodarskich jest alternatywą dla niebezpiecznych pestycydów. To rozwiązanie korzystne dla środowiska, zwierząt i ludzi" – kończą swoje opracowanie.

"A jak społeczeństwo zareaguje na zebrokrowy? To temat na kolejne badanie" – żartują w jednym z wywiadów.

