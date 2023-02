Ukraina dostanie kluczową broń? Zaskakująca deklaracja premiera Izraela

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w najnowszym wywiadzie dla CNN, że rozważa udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym wysłania izraelskiego systemu obrony powietrznej Iron Dome. Do tej pory, w przeciwieństwie do Zachodu, Kijów nie otrzymał żadnej broni od Jerozolimy.

Premier Izraela rozważa wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Fot. Debbie Hill/Associated Press/East News

Premier Izraela rozważa wysłanie broni dla Ukrainy

– Cóż, na pewno to rozważam – powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu zapytany o możliwość wysłania Żelaznej Kopuły do Ukrainy.

Żelazna Kopuła jest izraelskim system obrony powietrznej opracowany przez Rafael Advanced Defense Systems. Pracę nad systemem rozpoczęto po II wojnie libańskiej (lato 2006 roku), kiedy na Izrael spadło ponad 4 tys. rakiet. System przechwytuje i niszczy rakiety i pociski artyleryjskie. Jest uważany za jeden z najlepszych na świecie.

Zapewnienie Netanjahu może być jednak tylko "grą pod publiczką", gdyż kilka dni temu media donosiły, że administracja Joe Bidena poprosiła Izrael o stary system przeciwlotniczy Hawk, które ma w magazynach, aby przekazać je Ukrainie. Wówczas urzędnik Ministerstwa Obrony Izraela miał powiedzieć swoim amerykańskim kolegom, że nie ma zmiany w polityce Izraela ws. pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Amerykanie mieli usłyszeć też, że izraelskie systemy Hawk są "przestarzałe" i nie mogą funkcjonować ze względu na to, jak długo były przechowywane bez konserwacji. Jednak izraelscy urzędnicy twierdzą (anonimowo), że odpowiedź nie była dokładna. Chodzi o to, że wyrzutnie mogą być całkowicie dysfunkcyjne, setki części przechwytujących systemu Hawk, które Izrael posiada w magazynach, mogą być odnowione i wykorzystane.

Netanjahu nie wyklucza, że mógłby zostać mediatorem pomiędzy Rosją a Ukrainą

Netanjahu powiedział także we wspomnianym wywiadzie, że rozważy mediację między Ukrainą a Rosją, jeśli zostanie poproszony przez te dwa kraje i Waszyngton o takie działanie.

– Jeśli zostanę poproszony przez wszystkie odpowiednie strony, z pewnością rozważę to, ale nie pcham się do tego – stwierdził Netanjahu w CNN, dodając, że będzie to zależało od "właściwego czasu i właściwych okoliczności". – Działam (w polityce) wystarczająco długo, by wiedzieć, że musi nastać na to (negocjacje) właściwy czas i muszą powstać właściwe okoliczności – doprecyzował premier Izraela.

Zapowiedzi premiera Izraela o broni dla Kijowa nie spodobały się na Kremlu. Rzecznika MSZ Rosji Maria Zacharowa już wystosowała groźby. – Mówimy, że wszystkie kraje, które dostarczają broń (na Ukrainę) powinny zrozumieć, że będziemy uważać je (bronie) za uzasadnione cele dla sił zbrojnych Rosji – odgrażała się.

Przypomnijmy także, że Ukraina poprosiła poprzednika Netanjahu, Naftalego Bennetta, o mediację z Rosją w marcu, ale wysiłki dyplomatyczne nie przyniosły żadnych rezultatów.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Izrael dostarcza Ukrainie jedynie pomoc humanitarną. Rząd izraelski znalazł się już wiele "pod ostrzałem" za odmowę wysłania broni do Ukrainy. Jerozolima ma być temu niechętna, gdyż chce utrzymać poprawne stosunki z Moskwą.

Izrael szczególnie podkreśla specjalne więzi między dwoma narodami (Rosji i Izraela), ponieważ ma ponad milion obywateli z byłego Związku Radzieckiego.

Co więcej, rząd Izraela wprowadził ograniczenia dla Ukraińców podróżujących do Izraela pomimo ruchu bezwizowego między dwoma krajami, uniemożliwiając zarówno uchodźcom, jak i turystom wjazd do kraju.

Czytaj także: https://natemat.pl/465248,biden-oferuje-izraelowi-wsparcie-po-zamachu-w-jerozolimie