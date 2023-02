Steczkowską oburzyła "PiS-owska dama". Teraz jednak pozuje z... europosłanką Mazurek

Justyna Steczkowska nieustannie wydaje nowe przeboje, nagrywa płyty, a także koncertuje po całym kraju. Teraz wyruszyła w trasę koncertową poświęconą twórczości Ewy Demarczyk. Osoby, które kupią bilety VIP, mogą po koncercie spotkać się z piosenkarką. Z tego przywileju skorzystała europosłanka PiS Beata Mazurek.

Justyna Steczkowska pozuje ze znaną polityk PiS-u Fot. Artur Zawadzki/REPORTER; facebook.com / @Beata Mazurek

Jeszcze niedawno Justyna Steczkowska udzieliła głośnego wywiadu dla tygodnika "Wprost", w którym przekonywała, że nie interesuje się polityką. Artystka zdradziła wówczas, że nie zna nazwisk osób, które rządzą krajem, a nawet nie czyta nic na ten temat. Czy artystka nie poznała więc kobiety, która podeszła do niej po ostatnim koncercie w Lublinie?

Mowa o byłej rzeczniczce Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie europosłance z ramienia tej partii Beacie Mazurek. Aby zrobić sobie zdjęcie ze Steczkowską, znana polityczka zapewne musiała zakupić bilet VIP, o którym wspominała artystka w rozmowie z Plejadą.

"Co się kryje za biletem VIP? To, co zwykle u wszystkich artystów, którzy proponują takie bilety swoim fanom. Osobiste spotkanie z artystą, rozmowy, zdjęcia i prezenty w postaci zdjęć promocyjnych trasy z autografem. Po prostu miły czas spędzony z publicznością po koncercie" – poinformowała wokalistka.

To właśnie Beata Mazurek miała okazję spędzić miło czas po koncercie u boku gwiazdy polskiej piosenki. Było wspólne pozowanie do zdjęć, rozmowa, a nawet prezenty. "Koncert, koncert, koncert, a po koncercie..." – napisała na swoim Facebooku eurodeputowana.

"Rasowa PiS-owska dama?". Steczkowska zareagowała na komentarz

Jakiś czas temu jednemu z internautów nie spodobał się fakt, że Justyna Steczkowska występuje dla Telewizji Polskiej. Swoje zdanie raczył wyraźnie podkreślić w komentarzu pod postem artystki dotyczącym afery z Black Eyed Peas, w którym artystka odpowiedziała na medialne zarzuty. Nazwał ją "rasową PiS-damą".

Pani Justyno mam wielki szacunek dla pani talentu, wpisała się pani do historii muzyki. Jednak pani występ w partyjnej telewizji z panem Zenkiem z magnetofonu jest smutny. Uważam, że pewnych rzeczy się nie robi i tyle! Co do zasłaniania to bardzo proszę o wyjaśnienie, jaki jest pani stosunek do ludzi LGBT. Chyba że tak jak rasowa PiS-dama nie uważa pani ich za ludzi.

Steczkowska nie zamierzała przemilczeć sprawy. W odpowiedzi na komentarz gwiazda zdradziła, jaki ma stosunek do społeczności LGBT+, wspominając historię swojego ukochanego wujka, który również był gejem. Nawiązała także do tematu polityki podkreślając, że nie stoi za żadną z opcji.

"Nie rozumiem, dlaczego nazywa mnie pan PiS-owską Damą? Nie stoję za żadną opcją polityczną, a każdego dnia polityka zieje nienawiścią. Opcja nie ma tu znaczenia. Naszą mądrością powinno być porozumienie, a nie podział. I to nie zależy od polityki, tylko od nas ludzi" – podsumowała artystka.