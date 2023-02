Ich futro jest jedwabiście gładkie i miękkie. W dotyku przypomina królika lub szynszylę. Oto 15 najbardziej puszystych ras kotów. Aż chce się je pogłaskać...

1. Ragamuffin

Ragamuffin to jeden z najbardziej puszystych kotów na świecie. Jego sierść jest jedwabista, niezwykle gęsta, na szyi i brzuchu nieco dłuższa. W dotyku przypomina futerko królika. Koty tej rasy występują we wszystkich kolorach i wzorach. W Polsce rasa nie jest zbyt popularna. Najłatwiej kupić je w Stanach Zjednoczonych.

2. Szkocki zwisłouchy

Szkockie zwisłouche mają delikatne i niezwykle miękkie, choć niezbyt długie futro. Podszerstek tworzy gęstą okrywę, która nie przywiera płasko do ciała. Koty tej rasy można spotkać we wszystkich umaszczeniach z wyjątkiem bursztynowego. Ich znakiem rozpoznawczym są "klapnięte" uszy.

3. Kot himalajski

Koty himalajskie wbrew swojej nazwie nie pochodzą z Nepalu, a z Anglii, gdzie powstały w wyniku skrzyżowania kotów perskich i syjamskich. Ich cechą charakterystyczną jest długie puszyste futro oraz duże niebieskie oczy. Ich podszerstek ma tendencje do kołtunienia, przez co wymagają częstego czesania.

4. Selkirk Rex

Cechą rozpoznawczą tej rasy jest kręcona sierść, która występuje w odmianie krótkiej i długiej. Jest ona bardzo miękka i przyjemna w dotyku. Wyglądem przypomina nieco sweter lub owczą wełnę. We Francji te koty nazywa się "kotami owcami". Występują we wszystkich umaszczeniach.

5. Brytyjski krótkowłosy

Koty brytyjskie mają gęsty i miękki podszerstek. Ich futro nie przylega do ciała – jest puszyste, a w dotyku przypomina szynszylę. Koty tej rasy występują w wielu umaszczeniach, choć najpopularniejsze są niebiesko-szare oraz lilac (beżowe). Ich znakiem rozpoznawczym są duże żółte oczy.

6. Kot egzotyczny

Koty egzotyczne są krzyżówką kotów perskich z amerykańskimi krótkowłosymi. Ich podszerstek jest gęsty i miękki, lecz nie wymaga codziennej pielęgnacji. Wystarczy czesanie raz w tygodniu, w okresie linienia trochę częściej. Koty tej rasy występują w wielu umaszczeniach. Są średniej wielkości.

7. Kot somalijski

Kot somalijski ma półdługą, ale bardzo gęstą sierść. Jest ona jedwabiście gładka i miła w dotyku. Koty tej rasy mają lekką kryzę, która jest szczególnie widoczna u samców. Charakterystyczne są też dłuższe włosy na portkach. Koty somalijskie najczęściej można spotkać w brązowym umaszczeniu.

8. Kot birmański

Koty birmańskie to mruczki z przepiękną sierścią, która nie ma tendencji do kołtunienia i mechacenia, jednak by była jedwabiście gładka, trzeba ją wyczesywać kilka razy w tygodniu, a w okresie linienia codziennie. Cechą charakterystyczną rasy jest maska, jasne łapki i duże okrągłe oczy.

9. Maine Coon

Maine Coon są uznawane za jedne z najpiękniejszych kotów na świecie. Ich znakiem charakterystycznym jest gęsta grzywa, puszysty ogon i pędzelki na uszach, dzięki którym wyglądają jak rysie. Koty tej rasy słyną też z łagodnego i przyjacielskiego charakteru. Mówi się o nich, że "są jak psy".

10. Ragdoll

Ragdoll jest blisko spokrewniony z kotem birmańskim i bardzo do niego podobny. Ma podobną sierść, lecz mniej okrągłe, nieco jaśniejsze oczy i inne znaczenia na łapkach. Ragdolle są też odrobinę większe. Niestety cieszą się gorszym zdrowiem od kotów birmańskich.

11. Kot kartuski

Koty kartuskie występuje wyłącznie w wersji krótkowłosowej. Wyglądem przypominają nieco koty brytyjskie. Ich sierść powinna mieć jednolitą długość na całym ciele. Dopuszczalne jest umaszczenie niebieskie we wszystkich odcieniach. Kolejną charakterystyczną cechą tych kotów są żółte oczy.

12. Turecka angora

Turecka angora jest uznawana za jedną z najstarszych ras kotów na świecie. Jej futro jest jedwabiście gładkie, a ze względu na brak podszerstka, idealnie przylega do ciała. Ogon angory jest długi i puszysty. Kot na uszach może mieć krótkie pędzelki. Rasa wbrew pozorom nie jest trudna w pielęgnacji.

13. Norweski leśny

Kot norweski leśny ma dwuwarstwowe futro, na które składa się wodoodporna warstwa spodnia, włos okrywowy oraz gęsty mrozoodporny podszerstek. Jego sierść jest wyjątkowo gęsta i ciepła. Koty tej rasy występują w prawie wszystkich umaszczeniach. Niedopuszczalne jest jedynie czekoladowy, liliowy, cynamonowy i płowy.

14. Pers

Pers jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ras kotów na świecie. Słynie z płaskiego pyszczka, małego nosa, upartego charakteru i obfitej szaty. Jego sierść jest niezwykle gładka i gęsta. Koty tej rasy występują w wielu umaszczeniach, choć największą popularnością cieszy się białe.

15. Kot syberyjski

Kot syberyjski jest jednym z największych kotów na świecie. Słynie nie tylko ze swojego rozmiaru, ale również inteligencji i pięknej sierści. Jego znakiem rozpoznawczym jest gęsta kryza i puszysty ogon. U kotów rasy syberyjskiej włos okrywowy jest błyszczący i twardy, a podszerstek gęsty i miękki, dzięki czemu dobrze izoluje wilgoć.

