Filmowy orgazm Kasi Figury. Wiemy kiedy i gdzie będzie można zobaczyć "Victorię"

"Victoria" to film krótkometrażowy z Katarzyną Figurą w roli głównej. O produkcji zrobiło się głośno za sprawą sceny kobiecego orgazmu, na którą wielu fanów aktorki czekało całe życie, podobnie jak i polska kinematografia na nakręcenie tak intymnego momentu bez cienia żenady. Gdzie i kiedy można obejrzeć ten film?

Katarzyna Figura zagrała scenę orgazmu filmie "Victoria". Fot. materiały promocyjne / Studio Munka SFP

"Victoria" to krótkometrażowy film w reżyserii Karoliny Porcari. Oprócz Katarzyny Figury grają w nim Piotr Cyrwus i Małgorzata Bogdańska.

"Victorią" zachwycali się krytycy i jurorzy na festiwalach. M.in. przez scenę orgazmu, "jakiej jeszcze w polskim kinie nie było", ale nie tylko.

Gdzie i kiedy można obejrzeć "Victorię"?

"Victoria" w zeszłym roku dostała nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Katarzyna Figura została wyróżniona przez "Wysokie Obcasy" za "oszałamiający kobiecy orgazm, na który czekałyśmy w polskim kinie". Nic więc dziwnego, że zainteresowanie filmem jest ogromne.

Gdzie i kiedy można obejrzeć online film "Victoria" z Katarzyną Figurą?

Film miał premierę w 2022 roku – był wyświetlany m.in. w maju w Konkursie Filmów Krótkometrażowych na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Niestety z tym formatem jest taki problem, że trudno go wypuścić w normalnej dystrybucji kinowej – "Victoria" trwa pół godziny.

Dlatego na razie trzeba na niego "polować" na podobnych wydarzeniach kulturalnych i przeglądach filmów. Niedługo nadarzy się taka okazja: "Victorię" będziemy mogli zobaczyć m.in. w konkursie festiwalu Zoom-zbliżenia w Jeleniej Górze (6-12 marca). Kiedy będzie go można obejrzeć online lub w telewizji?

"Victoria" będzie miała jesienią premierę w telewizji. Niestety nie znamy dokładnej daty, ale koproducentem filmu jest TVN, więc możemy się spodziewać, że pokaże go na którejś ze swoich stacji. W streamingu lub na VOD będzie można go zobaczyć dopiero po premierze telewizyjnej – tak więc albo pod koniec 2023 roku, albo na początku przyszłego.

"Victoria" to nie jest tylko film o kobiecym orgazmie. O czym opowiada?

"Amelia, atrakcyjna kobieta w średnim wieku, od wielu lat żyje w małżeństwie z rekonstruktorem średniowiecznych bitew. Związek stopniowo popada w rutynę, a przy tym nie daje kobiecie seksualnego spełnienia. Pięćdziesięciolatka nie jest nawet świadoma własnych pragnień i potrzeb. To, co przez całe życie pozostawało uśpione, zacznie budzić się wraz ze znalezieniem tajemniczej przesyłki pod drzwiami mieszkania" - czytamy w opisie filmu "Victoria".

W tajemniczej przesyłce jest wibrator, dzięki któremu Amelia przeżywa swój pierwszy orgazm. Ten moment staje się początkiem zupełnie nowego etapu w jej życiu. Film w lekki sposób opowiada o ważnych tematach, a także pokazuje scenę kobiecego orgazmu ze smakiem, realistycznie i bardzo zmysłowo.

"W polskim kinie to faktycznie rzadkie zjawisko, choć scen erotycznych z pewnością nie brakuje. Myślę, że to kwestia ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, którego ofiarami często padają aktorki. Takich scen nie daje się kobietom po 40-stce, czy nawet 30-stce. Pożądane są młode ciała, bo tylko takie są uważane za atrakcyjne. Szczególnie kobiece ciało jest często traktowane jako obiekt do adorowania, a nie jako pole walki czy pole emancypacji, która w "Victorii" zaczyna się od sfery zmysłowej i erotycznej. Rozkwitanie zmysłów w późniejszym wieku jest metaforą do osiągnięcia niezależności" – mówiła w rozmowie z naTemat reżyserka, Karolina Porcari.