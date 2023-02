IMGW wydało pomarańczowe i żółte alerty. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać

W sobotę 11 lutego Polska na mapach IMGW zaświeci się na żółto i pomarańczowo. Instytut wydał dla kilku regionów alerty pierwszego i drugiego stopnia przed mrozem i wiatrem, który może osiągnąć w porywach nawet do 90 km/h.

Pogoda na weekend. Pomarańczowy i żółty alert – śnieg i mróz ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Pogoda na weekend nie rozpieszcza – czeka nas deszcz, deszcz ze śniegiem i silny wiatr

Alerty IMGW drugiego i pierwszego stopnia wydano dla obszarów wzdłuż Wybrzeża

W sobotę na termometrach od 2 do 9 stopni Celsjusza

Alerty ze względu na mróz i wiatr

Już w nocy z piątku na sobotę pojawił się w Polsce silny wiatr. IMGW informuje, że o godz. 5.00, najsilniejsze porywy wiatru w ciągu poprzedniej godziny odnotowano w Ustce – 72 km/h oraz w Łebie – 68 km/h. Instytut wydał więc ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały wydane dla dwóch województw:

- zachodniopomorskiego, w powiecie sławieńskim;

- pomorskiego, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Mieszkańcy tych rejonów mogą spodziewać się silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, który w porywach może osiągnąć do 90 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 14:00 w sobotę.

Ostrzeżenia niższego (pierwszego stopnia) przed silnym wiatrem zostały wydane dla trzech województw, w których jego średnia prędkość może wynieść od 50 do 55km/h, a maksymalnie nawet 75-80 km/h. Alerty wydano dla województw:

- zachodniopomorskiego, dla powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, Koszalin;

- pomorskiego, dla powiatów: bytowskiego, kartuskiego, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskiego, nowotarskiego;

- warmińsko-mazurskiego, dla powiatów: braniewskiego, elbląskiego, Elbląg.

Na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia stracą ważność o godz. 12:00 w sobotę, a na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach przestaną obowiązywać o godzinie 14:00.

Temperatura może znacząco spadać i IMGW informuje także o silnym mrozie, który doprowadził do ogłoszenia pierwszostopniowego alertu dla województw:

- małopolskiego, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, gorlickim;

- podkarpackiego, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W powiecie tatrzańskim (ostrzeżenia obowiązują do godz. 10:00) temperatura może spać od -7 do -10 st. C. Lokalnie, w obniżeniach terenu, może wynieść nawet -15 st. C.

Pogoda na sobotę

W sobotę 11 lutego fronty atmosferyczne przyniosą opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Dodatkowym utrudnieniem będzie silny wiatr. Na termometrach zobaczymy od 2 do 9 stopni Celsjusza. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, Polska znajduje się w zasięgu niżu Robert, który dość dynamicznie przewędruje znad Bałtyku w kierunku zachodniej Rosji. Przyniesie on do nas opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Lokalnie opady mogą mieć charakter marznący.

Z zachodu napływają do nas ciepłe i wilgotne masy powietrza polarnego, które po przejściu frontu zostaną chwilowo wyparte przez nieco chłodniejsze powietrze napływające znad Skandynawii. W weekend wilgotność powietrza oscylować będzie wokół 90 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalne zimno. Chłód odczują mieszkańcy Wybrzeża oraz zachodnich regionów. W sobotę w Warszawie będzie pochmurno – popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą 4 st. C. Mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurna sobota z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Sobota upłynie w Poznaniu pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 6 st. Przed mieszkańcami Wrocławia sobota z pochmurną aurą z opadami deszczu. Termometry wskażą 5 st. C. Sobota w Krakowie również będzie pochmurna. W drugiej części dnia wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura sięgnie 3 st. C.