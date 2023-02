Jędrzej z "Love Never Lies" wcześniej tak nie wyglądał. Oto jego zdjęcia sprzed operacji

Po premierze "Love Never Lies", czyli pierwszego polskiego reality show Netlixa, Jędrzej Urbański szybko stał się jednym z ulubionych uczestników. Po programie zyskał pokaźne grono obserwatorów w social mediach, co pozwala określić go już mianem influencera. Okazuje się, że obecny wygląd partner Bruna zawdzięcza poważnej operacji.

Jędrzej z "Love Never Lies" przeszedł poważną operację. Jak wyglądał przed? Fot. Instagram.com / @jedunicorn

"Love Never Lies" – pierwsze polskie reality show na platformie streamingowej Netflix - zdobyło ogromną popularność

Jedną z sześciu par byli Bruno i Jędrzej. To oni zajęli 2. miejsce w programie

Okazuje się, że makijażysta ma za sobą spektakularną metamorfozę. Tak wyglądał trzy lata temu

"Wystarczyło sześć odcinków, by pierwsze polskiego reality show Netflixa pokazało nam... - no właśnie, co takiego? Że wszyscy jesteśmy sadystami? Lepiej nie wiedzieć wszystkiego o swoim partnerze? Co bardziej cynicznym z pewnością to, jak niewiele warte są deklaracje miłości i związki. 'Love Never Lies' w sztafażu programu rozrywkowego serwuje emocjonalny rollercoaster, któremu bliżej do 'Black Mirror' niż do komedii romantycznej" – tak o programie pisała w naTemat Helena Łygas.

Choć pierwszy reality show Netflixa wzbudził skrajne emocje, to nie da się odmówić sukcesu produkcji w postaci wielkiej oglądalności i szumu, jaki wywołał. Rozmawialiśmy o nim chociażby w jednym z odcinków podcastu "Twoja naTematówka!".

Jędrzej i Bruno byli jedną z par, którą mieli okazję poznać widzowie. Wielu z nich od razu komentowało w social mediach, że obydwaj panowie są bardzo stylowi, atrakcyjni i przystojni.

Wyszło na jaw, że jeden z nich ma na kocie poważną operację. To dzięki niej jego twarz tak wygląda. Z Instagrama dowiedzieliśmy się, o jakim zabiegu mowa.

Przed udziałem w reality show Jędrzej przeszedł operację dwuszczękową. Ma za sobą także długie leczenie ortodontyczne. Specjalista, który miał go pod swoimi skrzydłami, podzielił się efektami. Zmiana rysów twarzy jest widoczna gołym okiem.

"Przeszedł on (pacjent - red.) operację dwuszczękową korygującą cofniętą żuchwę oraz zgryz. Po operacji przez dłuższy czas nosił aparat ortodontyczny, który pozwolił mu ten zgryz skorygować" – czytamy w relacji na InstaStory.

"Już po samej operacji było znacznie lepiej, lecz zabieg oraz ograniczenie wynikające z budowy mojej żuchwy nie pozwoliły uzyskać efektu, jaki wymyśliłem sobie docelowo" – podkreślił makijażysta, którego na Instagramie śledzi już prawie 100 tys. obserwatorów.

Przypomnijmy, że 8 lutego został opublikowany specjalny materiał "Love Never Lies Polska: Reunion". Uczestnicy, którzy w programie poddawali się wykrywaczowi kłamstw i wystawili swój związek na próbę, opowiedzieli, co z tego wynieśli i jak aktualnie kształtuje się ich relacja. W programie Bruno i Jędrzej przeżywali trudne chwile. Przed spotkaniem po tygodniowej rozłące okazało się, że Bruno dopuścił się zdrady. Partner załamał się i powiedział, że to dla niego koniec związku. W specjalnym odcinku okazało się, że panowie zeszli się. Jędrzej wybaczył ukochanemu. Pomogła mu w tym rozmowa z Lili, która również ponownie związała się z Andrzejem po podobnych przeżyciach (to oni wygrali program). Choć para ma za sobą ciężkie rozmowy, to ich związek podąża w dobrym kierunku.