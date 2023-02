Grzeją się w odpowiedzi na stres i są samoczyszczące. 11 zdumiewających faktów o kocich uszach

Są śliczne, ruchome i czułe. Codziennie na nie patrzymy, ale niewiele o nich wiemy. Oto 11 zdumiewających faktów o kocich uszach, które powinien znać każdy kociarz.

11 zdumiewających faktów o kocich uszach fot. 123rf.com

1. Uszy kota są podobne do ludzkich

Pod względem anatomicznym uszy kota są podobne do uszu ludzkich. Składają się z ucha zewnętrznego w postaci małżowiny usznej i przewodu słuchowego. Małżowina uszna wychwytuje fale dźwiękowe i kieruje je kanałem słuchowym do ucha środkowego.

Ucho środkowe składa się z błony bębenkowej i małych kości, które pod wpływem dźwięku wibrują. Wibracje te trafiają do ucha wewnętrznego i nerwu słuchowego, następnie do mózgu, gdzie zostają zinterpretowane. Cały proces trwa ułamek sekundy.

2. Kocie uszy mają 32 mięśnie

Każde kocie ucho ma 32 małych mięśni (to o 14 więcej niż mają psy i o 30 więcej niż człowiek), które pozwalają zwierzęciu na ruszanie i obracanie uszami niezależnie od siebie, co zwiększa czułość ich słuchu o 15-20 proc. Niektóre koty potrafią obracać uszami nawet o 180 stopni, dzięki czemu szybciej namierzają ofiary i skuteczniej polują.

3. Uszy pomagają korom w utrzymaniu równowagi

W uszach kota znajdują się trzy kanały słuchowe wypełnione płynem i pokryte drobnymi rzęskami. Gdy płyn dotyka maleńkich włosków, do mózgu kota wysyłany jest sygnał, w którym kierunku porusza się zwierzę. Inna część ucha, zwana przedsionkiem, wysyła do mózgu informacje dotyczące pozycji zwierzęcia – czy jest wyprostowane, czy jest do góry nogami itd.

Co ciekawe, infekcja ucha wewnętrznego może zaburzać u kotów zmysł równowagi. Chore koty mają tendencję do przechylania głowy.

4. Koty mają doskonały słuch

Koty dysponują jednym z najlepszych słuchów wśród zwierząt domowych. Zakres słyszalności kota wynosi do 64 kHz, podczas gdy u psa "jedynie” 45 kHz. Dla porównania człowiek słyszy dźwięki na poziomie 20 kHz. Ponadto, posługując się słuchem, potrafią określić rozmiar swojej ofiary.

5. Kocie uszy wyrażają emocje

Obserwując kocie uszy, możemy dowiedzieć się, czy nasze koty są szczęśliwe, ciekawe, zrelaksowane, czy wściekłe, przestraszone lub zirytowane. Ciekawski kot ma uszy postawione do przodu w kierunki patrzenia. Zrelaksowany ma uszy do góry i lekko na boki. Zirytowany lub przestraszony kot "kładzie uszy” na głowie.

6. Kocięta rodzą się głuche

Nowo narodzone kocięta są ślepe i głuche. Nierozwinięte narządy wzroku i słuchu chronią je przed uszkodzeniami spowodowanymi przedwczesną i nadmierną ekspozycją na światło i dźwięk. Kocięta zazwyczaj otwierają oczy i kanały słuchowe w wieku około dwóch tygodni. Wtedy też małe kotki zaczynają powoli stawiać pierwsze kroki.

W pierwszych tygodniach życia słyszą tylko głośne dźwięki, z czasem ich słuch staje się coraz czulszy, by osiągnąć pełnię możliwości po ukończeniu ósmego tygodnia życia.

7. Białe koty częściej są głuche

Najbardziej narażone na głuchotę są białe koty z niebeskimi oczami. U takich mruczków aż 65-85 proc. osobników rodzi się głuchych. U kotów z jednym okiem niebieskim ten odsetek spada do ok. 40 proc. Niektóre badania wykazują też, że głuchota częściej występuje u kotów długowłosych niż krótkowłosych.

Nie oznacza to jednak, że każdy długowłosy biały kot z niebieskimi oczami jest głuchy. Żeby potwierdzić lub wykluczyć diagnozę głuchoty, należy skontaktować się z weterynarzem.

8. Włosy przy uszach odgrywają ważną rolę

Wszyscy uwielbiamy małe kępki sierści wyrastające z kocich uszu. Natura nie stworzyła ich jednak po to, aby nas zachwycać, a po to, aby wzmacniać koci słuch i pełnić funkcję ochrony.

Drobne włoski nie tylko zatrzymują kurz i zanieczyszczenia, ale i wzmacniają słuch. Z tego powodu koty bezwłose są bardziej narażone na infekcje ucha i według niektórych badań słyszą trochę gorzej.

9. Kocie uszy są samoczyszczące

Kocie kanały słuchowe mają zdolność samoczyszczenia i nie ma potrzeby ich codziennego czyszczenia. Nie oznacza to jednak, że należy nie obserwować i pielęgnować kocich uszu. Jeżeli zauważysz u kota nietypową wydzielinę, nadmiar woskowiny, zaczerwienienie lub obrzęk, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

10. Niektóre rasy kotów nie mają typowych uszu

Uszy niektórych ras kotów są naprawdę dziwne. Do takich ras zaliczamy szkockiego zwisłouchego uważanego za jedną z najpiękniejszych ras kotów na świecie oraz kota American Curl z "odwiniętymi oczami". Za ten nietypowy wygląd kocich uszu odpowiadają mutacje genetyczne chrząstki, które mogą również powodować zapalenie stawów i wady rozwojowe kości. Niestety wygląd nie idzie w tym przypadku ze zdrowiem…

11. Ciepłe prawe ucho oznacza stres

Temperatura ucha kota może pomóc w określeniu jego nastroju. Podobnie do ludzi i innych ssaków, koty reagują na strach i stres podwyższonym poziomem adrenaliny, który powoduje zwiększoną czujność i pobór energii. Część wyprodukowanej energii wpływa na wzrost temperatury ciała kota. Naukowcy zauważyli niedawno, że temperatura prawego kota ucha zależy od ilości hormonów uwalnianych w trakcie stresu, niepokoju lub walki.

