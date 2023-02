Uważasz, że randkowanie jest trudne? Zamień się z jednym z tych zwierząt. Ich zaloty to koszmar

W świecie ludzi mężczyźni robią przeróżne rzeczy, żeby zdobyć kobiety. Przynoszą im prezenty, zabawiają, prężą muskuły... W świecie zwierząt metody samców są nieco inne. Niektóre zwierzęta smarują się moczem...

Zdobycie partnerki dla samca węża graniczy z cudem fot. 123rf.com

Urynowe zaloty kapucynek

Niektóre samce polegają na wymyślnym tańcu, inne pokrywają się moczem, żeby "ładnie pachnieć". W przypadku kapucynek wygląda to tak, że samiec obsikuje sobie ręce, a resztki moczu wciera w szyję, by zwabić samicę. Urynowe zaloty są bardzo skuteczne. Samice preferują samców z najbardziej cuchnącą wonią.

U jeżozwierzy popłaca cierpliwość

Samica jeżozwierza w okresie godowym ma zapach moczu, który wabi do niej okolicznych samców. Kiedy już wszystkie samce powybijają się nawzajem i zostanie jeden zwycięzca, czeka go długa wspinaczka na drzewo. Kiedy tam dotrze, jeżozwierz musi zaczekać, aż samica zgodzi się na stosunek. Czasami trwa to kilka godzin... Zdarza się, że samiec zasypia, spada i ginie...

Kosztowne jedwabie dla pajęczyc

W świecie pająków żłobkowych nie ma nic za darmo. Żeby zdobyć uznanie samicy, samce muszą ją hojnie obdarować. "Prezentem ślubnym" może być na przykład starannie zawinięty w jedwab martwy owad. Jednak jeśli podarunek będzie za mały lub niestarannie "zapakowany", samiec dostanie kosza. Niektórzy szukają partnerki całe życie...

Seksowne tańce rajskich ptaków

Samce niektórych egzotycznych gatunków ptaków tańczą przed samicami, żeby pokazać im, jacy są piękni i sprawni. To ma być dla samic wyraźny komunikat w stylu: "jestem niesamowity, chcesz się ze mną parzyć". Co ważne, ptaki mają do tańców przygotowaną scenę, na którą zapraszają kolejne samice, a kiedy wykluwają się młode, uciekają...

Samce chwytające pszczołę w locie

Trudne zadanie stoi przed samcem żołny zwyczajnej - najpiękniejszego ptaka w Polsce. Ponieważ ulubionym przysmakiem samic jest pszczoła, samiec próbuje złapać owada w locie, następnie wyjmuje z niego żądło i wręcza dzióbkiem potencjalnej partnerce. Zdarza się jednak, że samica wyrzuca prezent z pogardą albo zjada pszczołę i leci dalej...

Pokazy siły u hipopotamów

Naukowcy są zdania, że na 100 hipopotamów w jednym zbiorniku lub rzece przypada tylko 10 dominatorów, którzy mają prawo rozrodu. Jeżeli jakiś samiec połasi się na ich wybrankę, zostanie zaatakowany i najprawdopodobniej zabity. Co ważne, hipopotamy współżyją pod wodą, więc "samiec dominator" nurkuje, żeby zobaczyć, czy nikt nie przyprawia mu rogów...

Sto węży na jedną samicę

W podziemnych norach podczas mroźnych zim w Manitobie dziesiątki tysięcy węży czerwonobocznych czekają na poprawę pogody. Wiosną nory jako pierwsi opuszczają samce - rozgrzane i gotowe do krycia. Gdy samice wyślizgują się na powierzchnię, potrafi na nie wejść nawet sto samców na raz. Niektóre z nich giną w "miłosnym uścisku"...

Zabójcza modliszka

Modliszki podczas zapłodnienia odgryzają samcowi głowę, żeby zamienił się w "mistrza seksu" i zaczął wydzielać więcej spermy. Na koniec go zjadają, żeby zaspokoić apetyt i odżywić młode. W ten sposób na wolności ginie ok. 30 proc. samców, którzy nie mieli szczęścia kopulować dwa razy.

Pamiętaj więc, że jeśli nie idzie ci na randkach, a rozmowa z płcią przeciwną jest dla ciebie sporym wyzwaniem, ciesz się, że nadal żyjesz i możesz randkować... Niektórzy nie mieli tyle szczęścia.

