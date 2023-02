Była żona Jakimowicza wypowiedziała się na jego temat. Wiele osób zgodzi się z jej diagnozą

Kamil Frątczak

J arosław Jakimowicz to jedna z najbardziej kontrowersyjnych osobowości polskiego show-biznesu. Przez wiele lat jego była żona nie chciała wypowiadać się na temat zachowania prezentera. Para nieustannie pozostaje w kontakcie za sprawą ich syna Joavana. Pomimo tego Joanna Sarapata zaskoczyła tym, co teraz ma do powiedzenia na temat swojego byłego męża, ich relacji, a także jego radykalnych poglądów.