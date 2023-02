Odcięła kochankowi głowę i przyrodzenie. Szokujące sceny w sądzie [FILM]

Taylor Schabusiness z Wisconsin miała dokonać potwornej zbrodni. 25-latka jest oskarżona o odcięcie głowy swojemu kochankowi i okaleczenie jego zwłok. W środę podczas rozprawy w sądzie zaatakowała własnego obrońcę.

Do zbrodni miało dojść w 2022 roku. W środę (15 lutego) podczas rozprawy sędzia zdecydował o przesunięciu procesu o dwa miesiące. Po tym Taylor Schabusiness rzuciła się na własnego obrońcę – podał "New York Post". Na nagraniu widać, jak kobieta siedzi początkowo spokojnie na sali sądowej. W tym momencie sędzia zaleca rozpoczęcie procesu w sprawie morderstwa 15 maja zamiast początkowej daty 6 marca. Jak się okazuje, o zmianę terminu wnioskował obrońca oskarżonej. Dlaczego? Poprosił sędziego o przełożenie terminu, by zyskać na czasie. Miał udowodnić niepoczytalność swojej klientki.

W tym momencie Schabusiness wyraźnie zdenerwowana rzuciła się na prawnika i mimo kajdanek na rękach próbowała go uderzyć. Strażnik stanął w jego obronie i powalił 25-latkę na ziemię. Do jej obezwładnienia okazała się konieczna jeszcze pomoc dwóch strażników.

Schaubusiness oskarżona jest o morderstwo swojego kochanka w lutym 2022 roku. Oskarżona miała odciąć głowę kochanka podczas seksu. Następnie 25-latka miała kontynuować czynności seksualne na jego martwym ciele. Potem miała okaleczyć zwłoki ząbkowanym nożem do chleba.

Następnie wrzuciła odciętą głowę i penisa do wiadra, a inne części jego ciała do garnka. Według prokuratorów, miała je znaleźć matka mężczyzny. Schabusiness została znaleziona przez policję w domu, cała pokryta krwią. Policjantom miała przekazać, by "dobrze się bawili próbując znaleźć wszystkie narządy". Taylor Schabusiness nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że powodem jej zachowania była choroba psychiczna. Policjantom miała powiedzieć, że "oszalała podczas igraszek". Twierdziła, że ona i jej kochanek zażywali metamfetaminę przed pójściem do domu jego matki, aby "uprawiać z nim seks z użyciem łańcuchów". Z jednej strony twierdziła, że nie zamierzała zabić kochanka. Z drugiej, że usiadła na ofierze i "czekała, aż umrze", gdy kochanek dusił się krwią. – Tak, podobało mi się – w taki sposób 25-latka wyraziła się o duszeniu swojej ofiary. Prawnik Taylor Schabusiness powiedział sędziemu, że potrzebuje więcej czasu, by ekspert mógł zeznawać w sprawie oceny jej poczytalności. Lekarz, który badał 25-latkę w 2022 roku, uznał, że jest ona zdolna do stawienia się przed sądem. Obrońca jednak odrzucił jego diagnozę. Jak przekazał, u Schabusiness zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową, a oskarżona była leczona psychiatrycznie od czasu, gdy była uczennicą siódmej klasy. Została oskarżona o zabójstwo pierwszego stopnia i napaść seksualną trzeciego stopnia.