Duda odpowiada na krytykę PiS i opozycji ws. ustawy o SN. "Zrobiłem to, co uznałem za właściwe"

Alan Wysocki

– Zrobiłem to, co uznałem za właściwe w zakresie prezydenckich prerogatyw – tak Andrzej Duda w "Gościu Wiadomości" bronił decyzji o skierowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Oberwało się nie tylko politykom Prawa i Sprawiedliwości, ale także opozycji.