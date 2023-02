Korea Południowa dozbraja Rosję? Kim Dzong Un miał dostać od Putina... tabun białych koni

Jak donoszą południowokoreańskie media, Kim Dzong Un miał otrzymać od Władimira Putina między innymi... 30 białych koni i towary luksusowe. W zamian Korea Północna ma nieść pomoc militarną Rosji.

Kim Dzong Un miał dostać od Putina... 30 koni. Fot. KCNA via KNS/Associated Press

Stosunki dyplomatyczne między Rosją a Koreą Północną sięgają 1948 roku

Związek Radziecki jako pierwszy kraj uznał wówczas oficjalnie ten kraj

Podczas wojny koreańskiej Koreańska Armia Ludowa była wspierana przez ZSRR

W południowokoreańskich mediach pojawiły się doniesienia, że Kim Dzong Un ma wspierać militarnie Rosję

Jak donosi dziennik "Dzoson Ilbo" z Korei Południowej "Korea Północna jest podejrzewana o wysłanie do Rosji uzbrojenia w zamian za towary luksusowe i pociąg pełen białych koni dla przywódcy Kim Dzong Una i jego rodziny".

Putin sprezentował 30 koni Kim Dzong Unowi

Anonimowe źródło gazety doniosło, że pociągi między Rosją a Koreą Północną ponownie zaczęły kursować w listopadzie 2022 roku. "Pierwszą rzeczą, jaką sprowadzili, były luksusowe towary dla rodziny Kim Dzong Una i wysokiej rangi urzędników, zamiast produktów pierwszej potrzeby dla ludzi" – stwierdziło źródło.

Według dziennika, Kim Dzong Un miał rozdawać rosyjskie konie krewnym i wysoko postawionym urzędnikom. Niektóre z nich pojawiły się nawet na defiladzie w Pjongjangu, gdzie północnokoreański przywódca zasiadał na nich wraz z córką.

Według portalu Midnight Trains, w pierwszym pociągu, który wysłano z Rosji do Korei Północnej, miało znajdować się... 30 koni: 5 ogierów i 25 klaczy. "Przetransportowane z miasta Suzdal, niedaleko Moskwy, dzięki trzem ogromnym ciężarówkom specjalnie wyposażonym na tę okazję, przejechały następnie przez Most Przyjaźni Korea-Rosja" – pisze portal.

Jak wiadomo Kim Dzong Un bardzo lubuje się w białych koniach, wykorzystuje je także w przekazach propagandowych. Dyktator miał nawet wykonane zdjęcie w drodze na świętą górę Pektu. Kim znajdował się wówczas na białym koniu wraz z małżonką. Z kolei w 2019 roku w okolicach wspomnianej góry Kim także fotografował się na białym rumaku, tym razem sam.

Korea Północna dostarcza wojskom Putina amunicję

W listopadzie ubiegłego roku Stany Zjednoczone oskarżyły Koreę Północną o potajemne dostarczanie broni do Rosji. Wówczas pojawiły się również doniesienia o pierwszym pociągu, który wykonał kurs do Rosji z Korei po około dwóch latach.

Z kolei w styczniu tego roku USA opublikowały zdjęcia satelitarne, sugerujące, że Korea dozbraja Rosję. Na zdjęciach były widoczne wagony kolejowe załadowane amunicją z Korei, która miała docelowo trafić do Grupy Wagnera.

Niecodzienne porozumienie między Koreą Północną a Rosją

Przypomnijmy również o kontrowersyjnej propozycji, która dotyczyła Kim Dzong Una i Władimira Putina. Rosyjski przywódca w sierpniu ubiegłego roku rozważał zwrócenie się do północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una o pomoc w dalszej inwazji w Ukrainie. Putin miał poprosić o 100 000 żołnierzy. Kim Dzong Un miałby się na to zgodzić w zamian za dostawy m.in. rosyjskiego zboża i energii. "Korea Północna dała do zrozumienia kanałami dyplomatycznymi, że oprócz dostarczenia budowniczych do naprawy zniszczeń wojennych, jest gotowa dostarczyć ogromne siły bojowe, próbując przechylić szalę zwycięstwa w tej wojnie na korzyść Moskwy" – donosił rosyjski serwis informacyjny Regnum.

Miałyby one zostać wysłane do separatystycznej, proputinowskiej Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Koreański dyktator uznał je za niepodległe państwa.