Polska streamerka potrąciła psa podczas transmisji na żywo. "Przejechałam psa! K***a!"

Kamil Frątczak

P olska streamerka Sidneuke podczas nagrywania transmisji na żywo potrąciła psa. W momencie, gdy do tego doszło, patrzyła w telefon. – Przejechałam psa! K***a przejechałam psa. K****! Czyj to jest pies? (...) Nie możecie zostawiać psów bez opieki k**** – mówiła na nagraniu, które wywołało oburzenie w sieci. Na streamerkę wylała się fala krytyki, wiele osób chce, by odpowiedziała za swój czyn.