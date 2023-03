Zdrowy, wegański chlebek bananowy. Przygotujesz go w kilka chwil i nie ma glutenu [PRZEPIS]

redakcja naTemat

C hlebek bananowy to kulinarny hit ostatnich lat. Nic dziwnego, jest pyszny, szybki do zrobienia i na każdą okazję. Michał Gniłka z kanału WegeTuba na YouTube przygotował jego zdrowszą wersję, a do tego wegańską i bezglutenową. Zakochasz się w tym błyskawicznym i prostym przepisie.