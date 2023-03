Idealne śniadanie nie istnieje? Zmienisz zdanie po spróbowaniu tych wegańskich hot dogów [PRZEPIS]

W weekendy zwykle mamy rano czas i możemy celebrować długie, leniwe śniadania. Warto wtedy wybrać comfort food, czyli pyszne i nieco mniej ambitne potrawy, dzięki którym poczujemy się po prostu dobrze i miło. A może być tak wybrać wegańskie śniadaniowe hot dogi według przepisy Michała Gniłki z kanału WegeTuba na YouTube? Palce lizać.

Te hot dogi są idealne na leniwe śniadania Fot. YouTube / WegeTuba

– Ten przepis na śniadaniowe hot dogi jest inspirowany daniem z mojego dzieciństwa. Mój tata często robił parówki, które przekrajało się na pół, kładło się na nie kawałek żółtego sera i odsmażało na patelni. Mam ten przepis z tyłu głowy i postanowiłem odtworzyć go w nieco innej, roślinnej wersji – mówił Michał Gniłka z kanału WegeTuba na YouTube.

Kucharz przyrządził wersję wegańską: z roślinnymi parówkami i serem, który ciągnie się w środku. W swoim przepisie wybrał bułkę z glutenem, ale z powodzeniem można wybrać bezglutenowe pieczywo. Nie są to typowe hot dogi, ale wariacja na temat, która będzie idealna na leniwe, weekendowe śniadanie.

– To w sumie strasznie "chamskie" danie, ale przepyszne – śmieje się kucharz Michał Gniłka. To doskonały comfort food, czyli, mówiąc po polsku, jedzenie na pocieszenie. Pyszne, pożywne, często kojarzące się z dzieciństwem lub miłymi chwilami i wcale niekoniecznie bardzo zdrowe. To dania, dzięki którym poczujemy się po prostu lepiej.

Jak przyrządzić wegańskie hot dogi z serem? Michał Gniłka prezentuje to w wideo na YouTube "Śniadaniowe hot dogi po wegańsku z ciągnącym serem! Smak dzieciństwa".

Wegańskie hot dogi z ciągnącym się serem. Przepis WegeTuby

Składniki (na dwie porcje):

1 łyżka stołowa oliwy extra virgin

2 podłużne bułki

2 parówki wegańskie

80 g wegańskiego sera

3 łyżki stołowe ketchupu

3 łyżki stołowe musztardy

kilka gałązek dymki

Przygotowanie:

Cały przepis zobaczysz na kanale WegeTuba.

WegeTuba, czyli wegańskie przepisy na YouTube

Na kanale WegeTuba na YouTube, który subskrybuje ponad 62 tysiące internautów, znajdziecie mnóstwo inspiracji na zdrowe i smaczne dania wegańskie. W niekończącą się podróż po roślinnych smakach zabiera kucharz Mickey Rotten by Michał Gniłka.

Jak sam o sobie mówi, lubi jeść i ma świra na punkcie jedzenia. Podkreśla, że przede wszystkim jest łakomczuchem, a kucharzem dopiero w drugiej kolejności.

– Znajdziecie tutaj wegańskie przepisy pełne ciekawych smaków, kontrastujących tekstur i nieoczywistych kombinacji produktów. Pokażę wam, że kuchnia roślinna jest niesamowicie bogata i na co dzień możecie odkrywać nowe, zaskakujące połączenia smakowe – mówi Michał Gniłka z WegeTuby.