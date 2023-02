Nowa wybranka Fabijańskiego wylądowała w szpitalu. "Serce nie wyrabia"

Joanna Stawczyk

S ebastian Fabijański, pojawiając się w ostatnim czasie na ściankach, był dopytywany o to, jak ma się jego życie miłosne. Przyznał, że ma nową sympatię, ale zastrzegł, że chciałby chronić ten związek przed "blaskiem fleszy". Tymczasem okazuje się, że jego wybranka trafiła do szpitala. Wyjawiła, co było powodem wizyty na oddziale.