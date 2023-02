Źle się dzieje na planie "Sex Education". Jedna z głównych aktorek rezygnuje

Obsada "Sex Education" powoli się sypie. Z udziału w 4. sezonie serialu zrezygnowało już trzech aktorów, natomiast odtwórczyni roli Maeve właśnie zapowiedziała, że nie pojawi się w 5. odsłonie hitu Netfliksa.

Emma Mackey żegna się z serialem "Sex Education". Nie pojawi się w 5. sezonie. Fot. kadr z serialu "Sex Education"

Emma Mackey, odtwórczyni Maeve Wiley, nie pojawi się w 5. sezonie serialu "Sex Education" Netfliksa

Aktorka zagrała niedawno w Emily Bronte w filmie "Emily" Frances O'Connor ("Mansfield Park") i otrzymała nagrodę BAFTA w kategorii "Rising Star"

Z obsady "Sex Education" odeszli również Ncuti Gatwa (Eric), Patricia Allison (Ola) i Tanya Reynolds (Lily)

Emma Mackey nie pojawi się w 5. sezonie "Sex Education"

Emma Mackey, która w niedzielę 19 lutego została laureatką prestiżowej nagrody BAFTA w kategorii "Rising Star", odchodzi z serialu "Sex Education". Francusko-brytyjską aktorkę obsadzono w roli zbuntowanej Maeve Wiley, w której przez trzy sezony podkochiwał się główny bohater, czyli Otis (Asa Butterfield).

Gwiazda dramatu "Emily" inspirowanego życiem pisarki Emily Brontë (autorki powieści "Wichrowe wzgórza") wyjawiła RadioTimes, że w zeszłym tygodniu zakończyły się zdjęcia do 4. sezonu "Sex Education". Na pytanie o to, czy widzowie zobaczą ją w kontynuacji produkcji, odpowiedziała: – Nie, nie sądzę, że pojawię się w piątym sezonie. Pożegnałam się z Maeve. Przed rozpoczęciem prac na planie zdjęciowym do 4. sezonu Mackey powiedziała, że odgrywana przez nią bohaterka będzie miała mniejszą rolę w porównaniu z poprzednimi odsłonami.

Mackey już przedtem sugerowała w wywiadach, że zamierza rozstać się z postacią Maeve. W rozmowie z magazynem "Hunger" wyjaśniła, że kiedyś jej przygoda z produkcją Netfliksa musi dobiec końca.

– Naprawdę bardzo mi zależy na osobach z obsady. Zaprzyjaźniłam się z nimi na całe życie. Ale słodko-gorzka natura tego polega na tym, że przez całe życie nie mogę grać 17-latek – przyznała w wywiadzie z 2021 roku.

Ncuti Gatwa i dwie aktorki żegnają się z "Sex Education"

Ncuti Gatwa, którego fani "Sex Education" znali jako barwnego Erica Effionga, także zrezygnował z udziału w kontynuacji serialowej teen dramy. Czwarty sezon będzie dla niego tym ostatnim. Szkocki aktor pochodzenia rwandyjskiego zagra niebawem 14. Doktora Who i wystąpi w długo wyczekiwanym dziele Grety Gerwig "Barbie".

Wcześniej informowaliśmy w naTemat, że w 4. sezonie "Sex Education" zabraknie również Patricii Allison (odtwórczyni Oli Nyman) i Tanyi Reynolds (odtwórczyni Lily Iglehart). Zgodnie z ustaleniami amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter" taka decyzja została podjęta z uwagi na fabułę. Pod koniec 3. sezonu szkoła, do której uczęszczali bohaterowie serialu, została zamknięta.

– To po prostu naturalna kolej rzeczy, jeśli chodzi o tego typu programy. Kiedy masz tak dużą obsadę i tak wielu bohaterów, myślę, że wtedy musisz pozwolić kilku starszym postaciom odejść, aby ustąpić miejsca nowym osobom – oznajmiła Reynolds w rozmowie z gazetą, podkreślając, że takie podejście jest "właściwe".

Allison natomiast przekazała wiadomość o swoim pożegnaniu z Olą w porannym programie Capital Xtra. – Bardzo podobał mi się czas spędzony na planie "Sex Education" i przykro mi, że muszę to przerwać – oznajmiła, dodając, że ta decyzja musiała prędzej czy później zostać podjęta.

