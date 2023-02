Odezwała się córka zmarłej restauratorki z Zakopanego. Pożegnała mamę w poruszającym poście

Media obiegła niedawno przykra wiadomość. Zmarła szefowa słynnej zakopiańskiej Karczmy Obrochtówka. Odejście pani Renaty Kowalczyk pogrążyło w smutku rodzinę i rzeszę sympatyków lokalu. W sieci w poruszających słowach pożegnała swoją mamę córka restauratorki. Podała też szczegóły dotyczące pogrzebu.

Zmarła szefowa zakopiańskiej Karczmy Obrochtówka Fot. Facebook / Karczma Obrochtówka

Nie żyje Renata Kowalczyk, która była właścicielką Karczmy Obrochtówka. Przed laty zawitała tam Magda Gessler i przeprowadziła "Kuchenne rewolucje"

Zuzanna – córka szefowej opublikowała pożegnalny wpis, który chwyta za serce. Poinformowała również, na kiedy zaplanowano uroczystości pogrzebowe

Zmarła uczestniczka "Kuchennych rewolucji" miała córkę, której również ciężko jest pogodzić się ze śmiercią ukochanej mamy. Zuzanna pożegnała ją, pisząc na Facebooku: "jeszcze tyle szlaków miałyśmy zdobyć".

Potem dodała też kolejny wpis: "Zrobię wszystko, aby to miejsce (Karczma Obrochtówka - przyp. red.) było nadal takie jak je zostawiłaś".

Dodajmy, że jeszcze w październiku 2022 roku na jej profilu pojawiło się zdjęcie rodziców. "Moje kochane dziubki, dziś mija 30 lat waszego wspaniałego małżeństwa! Jesteście dla mnie wzorem, życzę wam mnóstwo cierpliwości i miłości" - pisała Zuzanna.

Córka właścicielki karczmy podzieliła się szczegółami dotyczącymi pogrzebu mamy. "Modlitwa różańcowa przy zmarłej odbędzie się 23 lutego 2023 roku (czwartek) o godz. 12:30 w Kaplicy Cmentarnej w Zakopanem przy ul. Podhalańskiej 61 "Na Pardałówce". Msza święta żałobna odprawiona zostanie o 13:00" - czytamy.

Nie żyje właścicielka Karczmy Obrochtówka

Renata Kowalczyk zmarła 18 lutego. Informację przekazano na facebookowym profilu Karczmy Obrochtówka. "Nasze serca rozpadły się na kawałki, była dla nas ostoją spokoju, szefową, ale i mamą. Każdy, kto miał okazje poznać Renatę, wiedział jakim cudownym i pogodnym człowiekiem była" – napisano.

Obrochtówkę wraz z panią Renatą widzowie "Kuchennych rewolucji" poznali kilkanaście lat temu. Magda Gessler dowiedziała się o problemach lokalu i postanowiła go odwiedzić. Odcinek, w którym można było zobaczyć metamorfozę restauracji z Zakopanego, był pierwszym z trzeciego sezonu kultowego już dziś formatu. Rewolucja się udała. Ponadto karczma stała się jednym z najpopularniejszych miejsc na gastronomicznej mapie Podhala. Klimatyczny, góralski lokal ze smacznymi, tradycyjnymi potrawami przyciąga klientów z całej Polski. Gdy wchodzi się do restauracji widać masę zdjęć ze znanymi osobistościami, które również uwielbiają to miejsce. Nie brakuje też wzmianek o wizycie Gessler. Nawet te osoby, które nie oglądały materiału z Obrochtówką, mogą zobaczyć panią Renatę w każdym innym odcinku "Kuchennych rewolucji". W tzw. wizytówce programu, pod koniec klipu, to właśnie ona tańczy z Magdą Gessler.

Wieści o tym, że odeszła lubiana i szanowana restauratorka wywołały smutek wśród internautów. W sekcji komentarzy pod pożegnalnymi wpisami możemy przeczytać: "Tragiczna wiadomość. Bardzo lubiłem i ceniłem Panią Renatę, która w pewnym momencie ożywiła nieco zapomnianą restaurację"; "Bardzo, bardzo mi przykro. Byłyśmy tam niedawno. Łączę się z Wami w bólu"; "Zawsze będąc w Zakopanem odwiedzałam Obrochtówkę. Wspaniała kobieta, pyszne jedzenie i ten rodzinny klimat".