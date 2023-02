Najstarszy urzędujący prezydent USA. Ile lat ma Joe Biden?

Obecny przywódca USA jest najstarszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ile lat ma Joe Biden?

Joe Biden jest najstarszym urzędującym prezydentem USA. Fot. Pool/ABACA

Przywódca USA odwiedził Polskę dwa razy w ciągu zaledwie roku

Prezydent Stanów Zjednoczonych przebywa już w Warszawie

Joe Biden spędził dzisiejszą noc w Warszawie w hotelu Marriott. Od godz. 13:00 przywódca USA rozmawia w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie o godzinie 17:30 wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego.

Wiadomo, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju potrwa do środy 22 lutego.

Ile lat ma Joe Biden?

Joe Biden urodził się 20 listopada 1942 roku w Scranton w stanie Pensylwania. Pod koniec ubiegłego roku obchodził więc swoje 80. urodziny. Jest jednocześnie najstarszym urzędującym prezydentem. W styczniu 2021 roku, w wieku 78 lat objął urząd 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Z kolei, kiedy w 1973 roku został senatorem, był jednocześnie piątym najmłodszym senatorem w historii Stanów Zjednoczonych. Ten urząd sprawował do 2009 roku.

Już w sierpniu 2020 roku, kiedy Joe Biden został jednym z oficjalnych kandydatów na prezydenta, pojawiły się kontrowersyjne opinie na temat jego wieku i stanu zdrowia. Ówczesny prezydent USA Donald Trump wraz z Republikanami, zarzucali mu między innymi demencję, Alzheimera czy Parkinsona, a także sugerowali, że nie jest on w stanie pełnić urzędu prezydenta.

Wyniki badań prezydenta USA. Na co choruje Joe Biden?

Informacje o stanie zdrowia urzędującego prezydenta są w Stanach Zjednoczonych sprawą dostępną dla opinii publicznej. Co roku przeprowadzane są badania kontrolne, których treść jest ogólnodostępna. Ostatnie takie badania Biden przeszedł na początku lutego.

Jak stwierdził lekarz prezydenta Kevin O'Connor, Joe Biden jest aktywnym, energicznym i zdrowym 80-latkiem. Określił, że prezydent jest w pełni zdolny do pomyślnego wykonywania swoich obowiązków. Pod koniec 2020 roku przywódca USA złamał kość w śródstopiu, kiedy bawił się ze swoim psem. Jak powiedział doktor Bidena, uszkodzenie nerwów kończyn dolnych i artretyzm kręgosłupa spowodował, że chód prezydenta stał się bardziej sztywny. Pozostałe funkcje motoryczne są w normie, a nawet można mówić o poprawie, biorąc pod uwagę wyniki z 2021 roku.

Poza tym zwrócono również uwagę na chrypkę, odchrząkiwanie i kaszel u Bidena. Z początku podejrzewano, że mogą to być skutki po przebytym COVID-19, na który prezydent zachorował w ubiegłym roku. Raport o stanie zdrowia Bidena wskazuje jednak na refluks przełykowo-żołądkowy.

Prezydentowi wykonano także badanie dermatologiczne, w którym zbadano jego zmiany skórne w ramach profilaktyki nowotworu skóry. Podejrzaną zmianę usunięto, co nie było zbyt ostrożnym krokiem. Wiadomo, że w młodości dużo czasu spędzał na słońcu, nie zabezpieczając się odpowiednio przed promieniowaniem UV.

Jakie leki przyjmuje Joe Biden?

Jeśli chodzi o leki, jakie przyjmuje prezydent USA, to oprócz suplementów przyjmuje także statyny (leki na regulowanie poziomu cholesterolu) oraz leki przeciwzakrzepowe. Cholesterol LDL (określany potocznie jako "zły cholesterol") może ograniczać przepustowość żył i rozwijać choroby układu krążenia. Może być to groźne dla prezydenta Bidena, z uwagi na to, że już kilka lat temu zostało u niego zdiagnozowane niezastawkowe migotanie przedsionków, które może doprowadzić do zakrzepów.