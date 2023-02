Zrób to dla siebie. Znana siec restauracji zachęca do bardzo ważnej rzeczy

Ostatnie lata skutecznie ograniczyły naszą spontaniczność. I choć właściwie nic już nie stoi na przeszkodzie, aby po prosty wyjść z domu, po drodze zgarnąć znajomych i wspólnie zorganizować posiadówkę w ulubionej knajpce, to jednak… no właśnie, kiedy ostatni raz tak zrobiliście? Jeśli odpowiedź brzmi: “nie pamiętam”, to znak, że potrzebujecie #WięcejSpotkań.

Fot. materiały prasowe

Właśnie pod tym hasłem rusza kampania znanych restauracji ORZO. Jej przesłanie jest banalnie proste, ale jednocześnie dość trudne do zrealizowania, biorąc pod uwagę, jak bardzo przyzwyczailiśmy się do życia w pewnej izolacji. Praca zdalna nauczyła nas, że można być daleko, będąc jednocześnie blisko. Ale czy to na pewno wystarczy?

Ostatnie lata ograniczyły prawdziwe kontakty między nami. Pora to zmienić! Chcemy, by cały 2023 stał pod znakiem spotkań przy stole. Nadszedł czas świętowania tego, co najważniejsze – relacji. Czas więc na #WięcejSpotkań! ORZO jest miejscem dla wszystkich. Każdy jest tu mile widziany i każdy znajdzie coś dla siebie. Zaproś Przyjaciół i nadgońcie, usłyszcie co u kogo słychać, co kogo inspiruje, czy jakie kto ma plany :). Nie ma co zwlekać – zobaczmy się przy naszym wspólnym stole!

Tak brzmi manifest kampanii #WięcejSpotkań. Warto dodać, że ORZO pragnie z nim dotrzeć nie tylko do swoich gości, ale wszystkich ludzi, którym może przydać się mniejsza lub większa dawka bliskości.

– Jedzenie, dzielenie się, czas przy wspólnym stole, dbanie o przyjaźnie i relacje, o bliskich to jeden z fundamentów dbania o własny dobrostan psychiczny i emocjonalny. Ponadto samotność to coraz większy problem społeczny, który dodatkowo spotęgowała pandemia – mówi Dagna Raczkiewicz z agencji planoia, pomysłodawczyni kampanii.

Jeśli nie macie więc jeszcze planu, jak zabrać się za nadrabianie zaległości w spotkaniach, zarezerwowanie stolika w ORZO będzie dobrym pierwszym krokiem. Do wyboru macie lokale w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Wszystkie bez wyjątku charakteryzują się niepowtarzalnym stylem: urządzone nowocześnie i skąpane w zieleni roślin wnętrza zdecydowanie zachęcają do dłuższych odwiedzin. Podobnie jak kuchnia! ORZO zaspokoi nawet najbardziej wymagające gusta: godzi wegan, wegetarian i wielbicieli mięs, a to wielka sztuka.

Kuchnia ORZO to zróżnicowana karta z daniami kuchni Europy i świata, podawanymi w niepowtarzalnym stylu. Jeśli to wasza pierwsza wizyta, musicie skusić się na carbonarę - zapewniamy, w ten sposób jeszcze jej nie jedliście.

Sieć słynie również z weekendowych śniadań (za 29 zł dowolne śniadanie z espresso!), lunchy i otwartego do późna cocktailbaru, w którym nawet opcje bezalkoholowe nie są traktowane po macoszemu.

ORZO jest miejscem celebracji ważnych chwil, spotkań biznesowych i spontanicznych wizyt - idealnym, aby przeżyć w niej jak naj… #WięcejSpotkań.