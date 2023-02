Obajtek postawił na klub piłkarski. "Wspieramy rozwój społecznie ważnych inicjatyw"

Piłkarska Olimpia Elbląg na poważnie myśli o sukcesie sportowym. Takie wnioski można wyciągnąć po ogłoszeniu nowego sponsora, który pojawi się na koszulkach drugoligowego klubu. Elbląski zespół otrzyma wsparcie od Energii, która od 2020 roku znajduje się w spółce PKN Orlen.

Daniel Obajtek dumnie prezentujący koszulkę klubu z Elbląga, który celuje w awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Fot. Twitter/ZKS Olimpia Elbląg

Piłkarze Olimpii Elbląg zajmują obecnie szóste miejsce w eWinner II lidze

Energa wspiera akademii dzieci i młodzieży przy elbląskim klubie

Głos w sprawie sponsoringu Olimpii zabrał szef PKN Orlen Daniel Obajtek

Olimpia Elbląg jest w gronie drużyn, które walczą o awans do Fortuna 1 Ligi. Żeby dostać się na zaplecze PKO BP Ekstraklasy, trzeba jednak pokonać sporą konkurencję. Elbląski zespół jest na szóstym miejscu w tabeli, ale strata to czołowej dwójki, czyli miejsc gwarantujących awans, jest minimalna. Olimpia może doskoczyć do KKS 1925 Kalisz już w najbliższy weekend, kiedy obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu.

Wiceminister z powiatu elbląskiego

Zarząd klubu postanowił wyjść naprzeciw ambicjom sportowym, dokładając ważnego sponsora do grupy wspierającej elbląskich piłkarzy. Energa, czyli polska grupa kapitałowa zajmująca się dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, rozszerzyła pakiet finansowania Olimpii. Dotychczas było to wsparcie dla akademii dzieci i młodzieży, a teraz dodatkowo będą finansowane seniorskie drużyny, drugoligowa oraz rezerwowy zespół w IV lidze.

– Olimpia Elbląg otrzymała wsparcie od największego, multienergetycznego koncernu w naszej części Europy, który również działa w naszym mieście. Grupa ORLEN już wcześniej była Sponsorem Strategicznym Akademii Olimpii Elbląg – teraz kompleksowo poszerzył się zakres współpracy, obejmując cały klub – przyznaje... wiceminister Andrzej Śliwka.

– Cieszę się bardzo, że takie firmy angażują się w promocję sportu w naszym regionie. Jestem przekonany, że partnerstwo przyczyni się do tego, że już niedługo będziemy mogli oglądać żółto-biało-niebieskie barwy na meczach pierwszej ligi, najlepiej na nowym stadionie w Elblągu – dodał Śliwka, funkcjonujący w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wiceminister wywodzi się z Pasłęka, leżącym w powiecie elbląskim. Można również w sieci odnaleźć informacje, że Śliwka jest zdeklarowanym kibicem Olimpii.

Obajtek o inwestycjach w nowoczesną energetykę

Co ciekawe, akcje Energii w 2020 roku zostały kupione przez PKN Orlen. Nie było zatem przypadku w zabraniu głosu przez Daniela Obajtka, przy okazji parafowania umowy z Olimpią.

– Grupa ORLEN z roku na rok coraz mocniej angażuje się w regionie Polski północnej. Rozwijamy nie tylko działania biznesowe na Pomorzu lub Warmii i Mazurach, gdzie inwestujemy w nowoczesną energetykę i niskoemisyjne ciepłownictwo, ale również odpowiedzialnie wspieramy rozwój społecznie ważnych inicjatyw – przyznaje cytowany przez oficjalną stronę klubu z Elbląga szef Orlenu.

Umowa Energii z Olimpią została podpisana na okres roku, od stycznia do grudnia 2023.

– Liczymy, że godnie będziemy reprezentować sponsora i nasze miasto oraz zrealizujemy nasze marzenia o awansie. Przy okazji pragnę podziękować, jako środowisko olimpijskie, p. Danielowi Obajtkowi za przychylność i umożliwienie podjęcia próby realizacji naszych planów i p. Andrzejowi Śliwce, który jest ambasadorem naszego klubu. Liczymy, że nasza współpraca będzie kontynuowania w następnych latach – dodał prezes elbląskiego klubu Paweł Guminiak.

Co ciekawe, szef Olimpii poza obowiązkami klubowymi, jest też... księdzem.

Czyżby rósł na północy kraju klub, który będzie walczył o coś więcej, niż Fortuna 1 Liga?