Czym pachną kotki i dlaczego tak ładnie? Ten zapach czują nie tylko kociarze

Twój kot ładnie pachnie? To nie jest kwestia indywidualna, choć to prawda, że "koty mogą pachnieć miłością". Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym pachną kotki i dlaczego ludzie uwielbiają ten zapach.

Dlaczego koty pachną tak ładnie? fot. 123rf.com

Koty nie bez powodu mają swój specyficzny zapach. Spójrzmy na wielkie koty: tygrysy, lwy, jaguary. Te zwierzęta wydzielają związek 2-AP, który w warunkach laboratoryjnych pachnie jak świeży popcorn.

Inne zwierzęta go rozpoznają – choć ma on działanie uspokajające, jest przypisany dużym drapieżnikom. Między innymi dlatego odchodów tygrysa używa się do odstraszania kun. Szkodniki uczą się, że relaks jest pozorny, a "właścicielem zapachu” jest drapieżnik.

Koty domowe również pachną jak 2-AP, ale zapach ten wiele słabszy niż w przypadku lwów i tygrysów. Dla ludzi ma on działanie antystresowe. Im bardziej się z nim oswajamy, tym bardziej go lubimy.

Każdy kot ma 9 gruczołów wydzielających zapach. Wysterylizowane i wykastrowane koty najczęściej pachną owocowo. Odpowiada za to 4-tio-4-metylopentan-2-1, którego zapach można porównać do czarnej porzeczki.

Orzechowy zapach mają koty, które nie były poddane kastracji. Odpowiada za to aktywność gruczołu Pinna znajdującego się na głowie kota, tuż za uszami. Kiedy pocierasz kotu uszy, tego zapachu jest więcej. Być może dlatego od razu robisz się głodny.

Co ciekawe, koty najwięcej zapachu wydzielają z miejsc, w których lubią być głaskane. Może być to brzuch, grzbiet, głowa. Mruczki raczej nie zdają sobie z tego sprawy, ale działa to na ich korzyść, ponieważ, gdy ładnie pachną, głaszczesz je częściej.

Na zapach kotów składa się znacznie więcej niż wytwarzane przez niego substancje. Kocie futro szybko chłonie zapachy z otoczenia. To dlatego jedne koty pachną trawą, inne perfumami, a jeszcze inne praniem, na którym przed chwilą leżały.

Nie bez znaczenia jest też codzienna higiena. Koty znaczną część dnia spędza na myciu swojego futra, a za sprawą szorstkiego języka, który z łatwością wychwytuje nawet najdrobniejsze drobinki kurzu, są w tym naprawdę skuteczne.

Jeżeli kot pachnie nieprzyjemnie, np. stęchlizną lub moczem, ale jest czysty, oznacza to, że może być chory. Podobnie, jeśli kotu nieprzyjemnie pachnie z pyszczka – powodem może być zjedzenie czegoś śmierdzącego, ale również cukrzyca.

Nie bez znaczenia dla zapachu kota są też uczucia, którymi go darzysz. Jego zapach nawet po latach może przywodzić miłe wspomnienia, tak jak zapach domowego ciasta, może przypominać o zmarłej babci. Można więc powiedzieć, że "kot pachnie miłością”.

Niezwykłe jest to też to, że twój kot lubi twój zapach tak samo, jak ty jego. Istnieje wiele badań dowodzących, że koty rozpoznają zapach swojego opiekuna, a kojarzą go z przywiązaniem i ochroną. To dlatego, gdy wyjeżdżasz, warto zostawić kotu "noszoną" koszulkę.

Podsumowując, na zapach kotów wpływ ma wiele czynników: to, czy kot jest kastrowany, co je i gdzie sypia. Jego zapach na przestrzeni lat może się zmieniać, ale jest jedno jest pewne – gdy wyjdzie z kuwety zawsze będzie "pachniało” tak samo…

