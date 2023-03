Awantura w studiu Polsatu. Tak Kaja Godek straszyła posłankę Lewicy

Agnieszka Miastowska

W studiu Polsat News spotkały się Kaja Godek oraz posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Tematem rozmów był projekt ustawy "Aborcja to zabójstwo", którego pomysłodawczynią jest oczywiście Godek i którym Sejm zajmie się w ten czwartek. W pewnym momencie Godek zwróciła się do prowadzącego: "Jeżeli posłanka Scheuring-Wielgus będzie doradzała, jak zabić dziecko, to tak, powinna trafić do więzienia".