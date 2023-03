Nie oceniaj po wyglądzie i nie zazdrość. 10 rzeczy, których powinniśmy nauczyć się od naszych psów

Cieszą się każdą chwilą, kochają bezwarunkowo, nikogo nie oceniają po wyglądzie i nikomu nie zazdroszczą. Jest wiele rzeczy, których powinniśmy nauczyć się od naszych czworonogów. Oto 10 najważniejszych.

Od naszych psów możemy się wiele nauczyć fot. 123rf.com

1. Żyjmy teraźniejszością

Psy nie rozmyślają nad tym, co było. Dużo bardziej interesuje je to, co jest. W każdym wydarzeniu uczestniczą na sto procent. Nie rozmyślają nad przeszłością, nad tym, co mogły zrobić lepiej, a co gorzej. Przyszłość traktują jako przedłużenie tu i teraz, a przeszłość jako doświadczenie. Uczą się na błędach, ale nie rozpamiętują.

2. Nie oceniajmy nikogo po tym, co ma

Psy nie oceniają ludzi po tym, jak są ubrani, ile mają pieniędzy i czy są ładni. Nie wzdychają na widok Rihanny, Brada Pitta i Jennifer Lopez. Duże większe wrażenie może zrobić na nich pan Zdzisiek z kiosku, bo go znają i lubią. Dla czworonogów liczy się bowiem tylko jedno: jak traktuje je dana osoba i jaką ma energię.

3. Nie żywmy urazy

Kiedy niechcący nadepniesz psu na łapkę, on tego nie rozpamiętuje i nie żywi do ciebie urazy. Jak najszybciej chce wrócić do normalności i widzieć w tobie przyjaciela. Podobnie, jeżeli poniosą cię emocje i na niego nakrzyczysz, pies nie obraża się, nie unosi pychą i nie żąda przeprosin. Dla niego najważniejsze jest to, żeby wasza relacja była dobra.

4. Bądźmy sobą

Pies nie merda fałszywie ogonem, trudno go do czegokolwiek zmusić, nie ukrywa, gdy kogoś nie lubi. Do nikogo się nie podlizuje i nie przejmuje się modą. Jest szczery. Gdyby miał wrzucać zdjęcia na Instagrama, wrzucałby rolki, jak biega za piłką po łące, a nie przerobione selfie z miliardem filtrów, a już na pewno nie liczyłby lajków...

5. Pokazujmy ludziom, że są ważni

Znasz to uczucie, kiedy wracasz z pracy, a pies cieszy się, jakby nie było cię sto lat? Cieszy się na twój widok, bo jesteś dla niego ważny – mówi ci to każdego dnia. A kiedy ty ostatnio powiedziałeś komuś, że nie chciałbyś, żeby jego zabrakło? Kiedy ostatnio przytuliłeś bliską osobę i nie bałeś się wyjawić jej swoich uczuć?

6. Nie cieszmy się z cudzego nieszczęścia

Czy widziałeś kiedyś, żeby pies cieszył się, bo ktoś przewrócił się i złamał nogę albo żona kolegi wniosła o rozwód? Nie, ponieważ psy w takich sytuacjach są zaniepokojone. Wyczuwają negatywne emocje i szybko je przejmują. Najszczęśliwsze są wtedy, kiedy szczęśliwi są wszyscy wokół.

7. Bądźmy lojalni

W moim reportażu pt. "1 listopada odwiedziłam cmentarz dla zwierząt. Oto historie osób, które tam spotkałam” przybliżyłam czytelnikom losy 56-letniego pana Marka, który w wyniku wypadku samochodowego i utraty sprawności, stracił wszystko, co miał. Żona odeszła, oszukał go wspólnik, oszczędności stopniały. Zgadnijcie, kto z nim został...

8. Doceniajmy małe rzeczy

Psy cieszą się ze wszystkiego, co mają. Z pełnej miski, z nowej zabawki, z powrotu opiekuna. Nie patrzą na to, że inny pies ma więcej zabawek, częściej wychodzi na spacery albo dostaje więcej karmy. Zawsze widzą szklankę w połowie pełną. Każdej radości poświęcają 100 proc. swojej uwagi.

9. Bądźmy uważni

Psy na spacerach są uważne i bardzo ciekawe świata. Zwracają uwagę na wszystkie zmiany, chcą powąchać każdego kwiatka. Kiedy zaśpiewa ptak, wytężają słuch. Kiedy na drzewo wbiegnie wiewiórka, wytężają wzrok. W każdej chwili swojego życia wydają się kochać świat i podziwiać jego piękno. Szkoda, że nie wszyscy tak mają…

10. Nie podążajmy za ludźmi, którzy nie są tego warci

Psa nie da się zmusić do tego, żeby z własnej woli podążał za osobą, której nie lubi albo takiej, której nie ufa. Nie będzie wykonywał poleceń, które mu zagrażają albo takich, za które nie otrzyma nagrody. Warto o tym pomyśleć nie tylko w kontekście swojej pracy i szefa, ale również "przyjaciół” i "adoratorów". Nie traćmy czasu na ludzi, którym na nas nie zależy.

