Gary Rossington nie żyje. Gitarzysta Lynyrd Skynyrd wcześniej oszukał śmierć dwa razy

Gary Rossington nie żyje. Był gitarzystą i jednym z założycieli Lynyrd Skynyrd oraz ostatnim żyjącym członkiem oryginalnego składu. Zmarł w wieku 71 lat. Informację o śmierci muzyka przekazał zespół w mediach społecznościowych.

Zmarł Gary Rossington z Lynyrd Skynyrd. Gitarzysta miał 71 lat. Fot. Chris McKay/Associated Press/East News

Gary Rossington zmarł 5 marca 2023 roku. Nie podano przyczyn śmierci muzyka Lynyrd Skynyrd.

Lynyrd Skynyrd to zespół southernrockowy, którego początki sięgają roku 1964.

Największymi przebojem grupy są m.in. utwory "Sweet Home Alabama", "Free Bird" i "Simple Man".

W 2006 zespół dołączył do Rock and Roll Hall of Fame.

Gray Rossington urodził się 4 grudnia 1951 w Jacksonville na Florydzie. Po śmierci ojca był wychowywany przez matkę. Początkowo był zafascynowany baseballem i miał zostać profesjonalnym zawodnikiem. Jednak to właśnie dzięki temu sportowi poznał pozostałych muzyków - Ronniego Van Zanta (zmarł w 1977 roku) i Boba Burnsa (zmarł w 2015 r.) poznał na boisku.

Gdy Burns doznał kontuzji, roztsawili sprzęt w domu jego rodziców i zaczęli współnie grać ówczesny hit The Rolling Stones' - "Time Is on My Side". Tak to im się spodobało, że postanowili założyć zespół. Wkrótce dołączył do nich też basista Larry Junstrom (zmarł w 2019 r.) i gitarzysta Allen Collins (zmarł w 1990 r.). Początkowo grali pod różnymi nazwami, ale w końcu poprzestali na Lynyrd Skynyrd. To zniekształcone imię i nazwisko znienawidzonego nauczyciela ze szkoły - Leonarda Skinnera.

Zmarł Gary Rossington z Lynyrd Skynyrd. Wcześniej oszukał śmierć przynajmniej dwa razy

W niedzielę 5 marca na profilu Lynyrd Skynyrd na Facebooku pojawiła się smutna informacja, o śmierci Gary'ego Rossingtona. Przyznali, że dołączył w niebie do pozostałych muzyków z oryginalnego składu i "gra pięknie jak zawsze".

Z najgłębszym współczuciem i smutkiem musimy poinformować, że dzisiaj straciliśmy naszego brata, przyjaciela, członka rodziny, autora piosenek i gitarzystę, Gary'ego Rossingtona. Gary jest teraz ze swoimi braćmi Skynyrd i rodziną w niebie i gra pięknie, jak zawsze. Proszę, wspierajcie Dale'a, Mary, Annie i całą rodzinę Rossington w modlitwach i uszanujcie prywatność rodziny w tym trudnym czasie.

Gary Rossington oszukał wcześniej śmierć przynajmniej dwa razy. Portal "Rolling Stone" przypomniał, że w 1976 roku przeżył wypadek samochodowy - wjechał Fordem Torino w drzewo. To wydarzenie zainspirowało zespół do piosenki ku przestrodze: "That Smell" (w refrenie śpiewali o "zapachu śmierci").

Rok później cudem przeżył katastrofę lotniczą, w której zginęli piosenkarz Ronnie Van Zant, gitarzysta Steve Gaines i wokalistka wspierająca Cassie Gaines. Miał złamane obie ręce, nogę, przebity żołądek i wątrobę. Po tej tragedii zespół na wiele lat zawiesił działalność. Powrócił w 1987 roku i grał do dziś. Nie wiemy, jaki los czeka Lynyrd Skynyrd po utracie wszystkich muzyków z oryginalnego składu.