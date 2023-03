D o sieci trafił filmik tak wstrząsający, że nie nadaje się do publikacji. Widać na nim ukraińskiego żołnierza – jest rozbrojony, pali papierosa, został pojmany przez Rosjan jako jeniec wojenny. Na ich zaczepki słowne odpowiada "Chwała Ukrainie". Wtedy w jego stronę leci seria z karabinów. Rosjanie rozstrzelali jeńca i filmem chwalą się w sieci. W Ukrainie mężczyzna został bohaterem, Rosjanie gratulują swoim żołnierzom tego, co zrobili.





Rosyjscy zbrodniarze nagrali wstrząsający film z egzekucją Ukraińca

Agnieszka Miastowska

Do sieci trafił filmik tak wstrząsający, że nie nadaje się do publikacji. Widać na nim ukraińskiego żołnierza – jest rozbrojony, pali papierosa, został pojmany przez Rosjan jako jeniec wojenny. Na ich zaczepki słowne odpowiada "Chwała Ukrainie". Wtedy w jego stronę leci seria z karabinów. Rosjanie rozstrzelali jeńca i filmem chwalą się w sieci. W Ukrainie mężczyzna został bohaterem, Rosjanie gratulują swoim żołnierzom tego, co zrobili.