Samice kreta wykształciły jądra. Wszystko po to, by mocniej bić samców

Daria Siemion

S amce kretów to "damscy bokserzy", którzy nieomal doprowadzili do zabicia wszystkich samic. Natura odpowiedziała na to w zaskakujący sposób - wykształciła u samic jądra, dzięki którym "przypakowały" i mogły się bronić.