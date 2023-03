"Jan Paweł II przestaje być ikoną". Ksiądz gorzko po reportażu TVN24

Łukasz Grzegorczyk

– Jan Paweł II przestaje być ikoną. On był wyjątkowy, ale nie był nadzwyczajny. Za dużo włożyliśmy w niego własnych oczekiwań i tęsknot – mówi naTemat ksiądz Jacek Prusak. Zapytaliśmy go o reportaż TVN24, w którym dziennikarz Marcin Gutowski szukał odpowiedzi na pytanie, co Karol Wojtyła wiedział o skandalach pedofilskich w Kościele.