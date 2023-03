Polisa OC. Jak ubezpieczyć auto bez wychodzenia z domu?

Każdy posiadacz samochodu musi obowiązkowo ubezpieczyć auto w ramach OC. To polisa, dzięki której koszt likwidacji szkód spowodowanych tym pojazdem pokrywa towarzystwo. OC chroni nie tylko sprawcę, ale też poszkodowanego, który nie musi dochodzić swoich praw przed sądem – najczęściej szybko dostaje odszkodowanie. Żeby dopełnić obowiązku ubezpieczenia, nie trzeba nawet wychodzić z domu – umowę można zawrzeć online.

Brak ubezpieczenia – dlaczego nie każdy kierowca zawiera umowę OC?

Biorąc pod uwagę szeroki zakres ochrony, bezdyskusyjnie OC jest niezbędne i może uchronić przed wysokimi kosztami. Tymczasem nie każdy posiadacz pojazdu zawiera taką umowę. Jeszcze kilka lat temu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacował, że po polskich drogach jeździ około 100 tys. nieubezpieczonych aut. W 2020 roku UFG wysłał 199,5 tys. wezwań do zapłaty kary za brak OC.

Wśród najczęstszych przyczyn braku OC kierowcy wskazywali pandemię, przez którą mieli problem, aby się skontaktować z agentem. Twierdzili, że zamknięte były oddziały towarzystw, mieli trudność z dostępem do placówek pocztowych. W przypadku części klientów rzeczywiście mogło tak być, natomiast zdecydowana większość z nich mogła zawrzeć umowę OC online.

Według GUS około 8% Polaków nie ma możliwości korzystania z internetu stacjonarnego lub mobilnego. Niektórzy mogą mieć wątpliwości, czy jest to bezpieczne. Natomiast to nie tylko sposób, którego nie trzeba się obawiać, ale także możliwość oszczędzenia czasu i pieniędzy.

Inne przyczyny braku ubezpieczenia to przeważnie nieświadomość, że obowiązek dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu, nawet jeśli jest niesprawny i stoi w garażu. Kierowcy często też zapominają, jeśli kupili pojazd i korzystają z polisy poprzedniego właściciela auta, to ochrona wygasa wraz z zakończeniem umowy. Nie przedłuży się automatycznie. W kwestii wszystkich obligatoryjnych ubezpieczeń - dowiedz się, które ubezpieczenia samochodowe są obowiązkowe.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia OC online?

Wybór ubezpieczenia samochodów przez internet jest bardzo wygodny. Łatwiej można się zapoznać z ofertą, sprawdzić szczegóły i wyliczyć składkę. Z zakupem online wiąże się jeszcze jedna zaleta – kupującym w sieci towarzystwo UNIQA nalicza 15% rabatu. Zawarcie umowy przebiega ekspresowo. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i datę urodzenia właściciela.

Na tej podstawie kalkulator ubezpieczenia samochodu uzyska potrzebne dane – do wypełnienia pozostanie kilka pozycji. Po tym kroku system automatycznie wyliczy składkę. To duża zmiana na korzyść w stosunku do tego, jak kalkulacja przebiegała jeszcze kilka lat temu – zdecydowanie przyśpieszono ten proces. Po akceptacji oferty zawiera się umowę i można opłacić polisę. Ubezpieczającemu nie są stawiane żadne szczególne wymagania. Dopełnienie obowiązku przebiega płynnie i nikomu nie powinno sprawić problemów.

Pamiętajmy, że w Polsce nawet jeden dzień przerwy w OC jest podstawą do nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto nie mając polisy, sami odpowiadamy finansowo za szkody spowodowane posiadanym autem.

Ile wynoszą kary za brak OC?

Wysokość opłat zależy od minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku, rodzaju pojazdu oraz czasu przerwy w ochronie. W 2022 roku nieubezpieczony posiadacz samochodu osobowego musiał zapłacić:

1200 zł – przerwa do 3 dni,

3010 zł – przerwa od 4 do 14 dni,

6020 zł – przerwa powyżej 14 dni.

2023 rok będzie szczególny, gdyż dwukrotnie dojdzie do podwyższenia minimalnego wynagrodzenia – najpierw od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca. Dlatego dwa razy zmieni się wysokość opłat za brak OC. Od 1 stycznia kary wyniosą:

1350 zł – przerwa do 3 dni,

3380 zł – przerwa od 4 do 14 dni,

6670 zł – przerwa powyżej 14 dni.

Jeszcze wyższe opłaty będą obowiązywać od 1 lipca:

1380 zł – przerwa do 3 dni,

3450 zł – przerwa od 4 do 14 dni,

6900 zł – przerwa powyżej 14 dni.

Dlatego nie warto unikać zawarcia umowy OC. To zły sposób na oszczędność. Pamiętajmy, że jeśli spowodujemy szkodę bez ubezpieczenia, to wtedy odszkodowanie pokryjemy z własnych środków. Są i tacy kierowcy, którzy spłacają z tego tytułu ponad milion złotych, gdyż spowodowali wypadek śmiertelny lub poszkodowani odnieśli bardzo poważne obrażenia.