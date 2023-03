Kupisz bilet, ale nie zobaczysz sceny. Polski koncert The Weeknd nazwano "cebulactwem"

Kanadyjski muzyk pod pseudonimem artystycznym The Weeknd niebawem przyleci do Polski. Koncert artysty na warszawskim Stadionie Narodowym wywołał niemałą aferę. W puli biletów znalazły się karnety z brakiem widoku na scenę, czyli z samym dźwiękiem.

Na koncert The Weeknd w Polsce są sprzedawane bilety bez widoku na scenę. Fot. Mike Ehrmann / Getty AFP / East News

W sierpniu 2023 roku na PGE Narodowym wystąpi światowej sławy muzyk The Weeknd (autor "Blinding Lights").

Bilety na koncert w Polsce wywołały sporą aferę. Do sprzedaży trafiły wejściówki bez widoku na scenę, za to z samym dźwiękiem.

Abel Makkonen Tesfaye (aka The Weeknd) zdobył sławę w branży muzycznej w 2011 roku. Zaczął od publikowania mixtape'ów w serwisie Youtube, a później wydał swój debiutancki album zatytułowany "Kiss Land" (2013 rok). Największą sławę przyniosły mu zaś płyty "Beauty Behind the Madness" (2015) oraz "Starboy" (2016), które znalazły się na samym szczycie prestiżowej listy najlepiej sprzedających się krążków - Billboard 200.

Jego twórczość mogliśmy usłyszeć choćby w soundtracku do filmowej adaptacji "Pięćdziesięciu twarzy Greya". Do jego najbardziej popularnych piosenek należą m.in. "Blinding Lights", "Save Your Tears", "Earned It", "Can't Feel My Face" i "After Hours".

Tesfaye ma na swoim koncie aż 8 statuetek Grammy. Jego muzyka, choć niezwykle uwielbiana, może pochwalić się sporym gronem krytyków. Słuchaczom, którzy nie przepadają za The Weeknd, nie podobają się zwłaszcza teksty jego piosenek. Zdaniem niektórych są mizoginiczne.

Koncert The Weeknd w Polsce - bilety bez widoku na scenę

Już 9 sierpnia 2023 roku The Weeknd wystąpi w Polsce w ramach trasy "After Hours Til Dawn Tour". Koncert piosenkarza zostanie zorganizowany na warszawskim Stadionie Narodowym. Nie każdemu będzie dane zobaczyć Kanadyjczyka na scenie - ci, którzy zakupią konkretny rodzaj biletów, usłyszą wyłącznie muzykę.

Osoby, które nie wejdą w posiadanie wejściówek na płytę lub na niższe sektory z trybunami (cena waha się od 1264 do 1700 złotych), będą mogły pocieszyć się biletami za jedynie 221 złotych. Istnieje jednak haczyk. Karnety z tak niską ceną noszą nazwę: "Bilet - brak widoku - tylko dźwięk".

Organizatorzy sprzedaży biletów, Live Nation, mieli wyłączyć podgląd dostępnych miejsc na PGE Narodowy. Wcześniej na Twitterze pojawił się wpis ze zdjęciem, na którym mogliśmy zobaczyć, że wejściówki za nieco ponad 200 złotych znajdują się tuż za sceną.

"Live Nation uruchomiło sprzedaż biletów na koncert The Weeknd za nieco ponad 200 zł. Haczyk leży w tym, że... koncertu w ogóle nie zobaczysz, bo nie będzie zapewnionego widoku, tylko dźwięk. Odmawiam komentarza, bo zabrakło mi słów" – czytamy w tweecie użytkownika rock_n_karol.

Serial z The Weeknd zbiera baty

Sam Levinson, twórca nagradzanego hitu HBO zatytułowanego "Euforia", znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak w sieci pojawiły się najnowsze informacje dotyczące scenariusza nadchodzącego serialu "Idol" z córką Johnny'ego Deppa i piosenkarzem The Weeknd. Produkcję oskarżono o bycie "fantazją o gwałcie" (rape fantasy). Chodzi zwłaszcza o usuniętą scenę związaną z jajkiem i "zgodą" na napaść seksualną.

