Poseł "wobraża sobie przeżycie za 1600 zł". Wcześniej miał pisać do Dworczyka, że 5200 to mało

Jacek Kurzępa na antenie RMF FM zapytany, czy wyobraża sobie przeżycie za 1600 złotych brutto, odpowiedział twierdząco. Jednak media zauważają, że w rzekomych mailach do Michała Dworczyka poseł miał napisać, że "bez dodatkowego zatrudnienia nie przeżyję" za 2000 zł, które miały mu zostawać z pensji po spłaceniu kredytu.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurzępa był gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM

Dziennikarz spytał polityka czy wyobraża sobie przeżycie za kwotę 1600 zł brutto

– Pytanie o wyobraźnię jest pytaniem zbyt otwartym, bo oczywiście wyobrażam sobie – odpowiedział poseł, dodając, że "z pewnością".

W odpowiedzi na to stwierdzenie polityk usłyszał cytat wypowiedziany przez prowadzącego, który miał pochodzić z maila wysłanego do Michała Dworczyka. Jak podaje kanał Poufna Rozmowa, Kurzępa miał narzekać na swoją sytuację finansową.

– To ciekawe panie pośle, bo pan nie był w stanie żyć za 5200 złotych z uczelni. Pisał pan o tym do Michała Dworczyka w dramatycznym mailu w roku 2019, kiedy nie został pan wybrany do Sejmu – powiedział Mazurek.

Kurzępa odparł, że przytaczanie prywatnych wiadomości to wkraczanie "w sferę prywatności i intymności". – Ktoś podszywa się pod korespondencję – odparł polityk, zaprzeczając sobie. Dodał, że "absolutnie nie przyznaje się do tej korespondencji". – To jest prywatna korespondencja, jeśli jest – dodał.

Według doniesień medialnych Jacek Kurzępa w 2019 roku miał wysłać mail do ówczesnego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o treści: "Michale, wypadłem z Sejmu. Jestem do dyspozycji. Nie ukrywam, że kredyt hipoteczny zażre wszystkie moje pobory z Uczelni (zarabiam tam zaledwie 5.200) kredyt to 3.200, szukam ratunku. Bez dodatkowego zatrudnienia nie przeżyję i popadnę w poważne kłopoty".

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. maili Dworczyka

Przypomnijmy, że w lutym Prokuratura Okręgowa w Warszawie zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie maili ze skrzynki Michała Dworczyka. Chodzi konkretnie o podejrzenie, że w korespondencji pomiędzy Dworczykiem a jego doradcą do spraw obronności mogło dojść do ujawnienia tajemnic państwowych, również tych chronionych najwyższą klauzulą "ściśle tajne". Kopię pisma z zawiadomieniem o wszczęciu śledztwa zamieścili w mediach społecznościowych posłowie Cezary Tomczyk (Platforma Obywatelska) i Adam Szłapka (Nowoczesna), którzy w tej sprawie składali zawiadomienie do prokuratury. "Oficjalnie maile Dworczyka są prawdziwe" – podkreślił Tomczyk. "Postanowieniem prokuratora z dnia 22.02.2023 zostało wszczęte śledztwo w sprawie ujawnienia (...) za pośrednictwem niezabezpieczonych środków komunikacji korespondencji mailowej zawierającej dane objęte klauzulą 'zastrzeżone', 'tajne' oraz 'ściśle tajne'" - czytamy w piśmie, które obaj posłowie otrzymali z prokuratury.

Kim jest Jacek Kurzępa?

Poseł Jacek Kurzępa (ur. 1961) jest socjologiem i pedagogiem. Pracował jako wykładowca akademicki, był samorządowcem, jest instruktorem harcerskim z ZHR. Politycznie najpierw związał się z Akcją Wyborczą Solidarność, potem dołączył do PiS.