Dlaczego koty uwielbiają pudełka? Wcale nie chodzi tylko o ciepło

Kot może nie być pod wrażeniem twoich nowych butów, ale istnieje przedmiot, który na 100 proc. wzbudzi jego zachwyt. Ten przedmiot, jak doskonale pewnie wiesz, to pudełko. Połóż je na ziemi i obserwuj, jak kot się rozkłada. Tylko właściwie dlaczego?

Koty lubią pudełka z wielu powodów fot. 123.com

Pudełka mają dla drapieżników wiele zalet. Można się w nich ukryć i zaatakować z nich znienacka. Co więcej, liczne badania naukowe dowodzą, że koty czują się bezpiecznie w zamkniętych przestrzeniach.

Naukowcy Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii dowiedli, że koty pozbawione dostępu do pudełek są bardziej zestresowane od kotów, którym je dano. W podsumowaniu badania czytamy też, że koty bez pudełek były bardziej lękliwe i mniej skłonne do zabawy z ludźmi.

Ma to sens, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pierwszą reakcją kotów na zagrożenie jest wycofanie się i ukrycie w bezpiecznym miejscu, którym - w ich rozumieniu - jest ciasne i ciepłe pudełko.

Ta strategia przetrwania dotyczy zarówno kotów domowych, jak i ich dzikich kuzynów, którzy w naturze mają coś, czego imitacją są pudełka. Na przykład lamparty drzemią bezpiecznie w koronach drzew, a gepardy ukrywają młode w głębokich norach.

Koty preferują temperaturę od 30 do 36 stopni Celsjusza. W większości domów średnia temperatura oscyluje w granicach 21-23 stopni. Koty z tego powodu szukają ciepłego miejsca. Może być nim pudełko z tektury falistej, która doskonale izoluje zimno.

Należy też zauważyć, że koty nie najlepiej radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów. Kiedy ktoś nie wzbudza ich zaufania albo im zagraża, zwierzęta go unikają. Pudełko to świetne miejsce, by pobyć przez chwilę "z kimś inteligentnym".

Koty są też bardzo ciekawskimi stworzeniami. Wiele z nich interesuje się wszystkimi nowymi obiektami w swoim otoczeniu: zabawkami, meblami, pudełkami. Chcą je oznaczyć i "przejąć na własność". To dlatego błędnie uważa się, że koty są złośliwe, bo "drapią nowe meble".

Wnikliwi obserwatorzy mogą zauważyć, że koty wcale nie lubią pudełek, tylko ich potrzebują, by zmniejszyć stres, ogrzać się i odprężyć. Jednak teoria teorią, a praktyka praktyką... Większość kotów na widok pudełek wcale nie wygląda, jakby kierował nimi stres.

Czytaj także: https://natemat.pl/385485,dlaczego-kot-przynosi-do-domu-myszy-to-nie-prezent