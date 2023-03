Butler czy Fraser, Polska czy Niemcy? Typujemy, kto dostanie Oscara i... komu naprawdę kibicujemy

Kto dostanie Oscara? Tego oczywiście jeszcze nie wiemy, ale możemy obstawiać. Dział Kultura naTemat postanowił pobawić się w Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej i przewidzieć laureatów Oscarów w 10 kluczowych kategoriach, w tym najlepszy film międzynarodowy, w której o nagrodę walczy polskie "IO". Kto wygra, to jedno, ale kogo chcielibyśmy widzieć ze statuetką w ręku, to drugie. To również wyjawiamy, bo przecież wolno marzyć, prawda?

Kto dostanie Oscara 2023? Typujemy! Fot. Kadry z filmów: "Wieloryb", "Wszystko wszędzie naraz", "Tár" i "IO"

W tym roku faworyt wydaje się jeden. To "Wszystko wszędzie naraz", które otrzymało aż 11 nominacji do Oscara. 9 szans na złote statuetki mają "Duchy Inisherin" i "Na Zachodzie bez zmian", "Elvis" zdobył 8 nominacji, "Fabelmanowie" – 7, a "Tár" – 7. Doceniono również wielkie kasowe hity: "Top Gun: Maverick" (6 nominacji), "Czarną Panterę: Wakandę w moim sercu" (5 nominacji) i "Avatara: Istotę wody" (4 nominacje). Na gali Oscarów 2023 będziemy również mocno trzymać kciuki za Polskę. "IO" Jerzego Skolimowskiego zostało nominowane w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Historia niewinnego osiołka zawalczy o statuetkę z czterema innymi filmami: wspomnianym już "Na Zachodzie bez zmian" z Niemiec, "Argentyną, 1985" z Argentyny, "Blisko" z Belgii i "Cichą dziewczyną" z Irlandii.

Kiedy odbędą się Oscary 2023? W w nocy z niedzieli 12 marca na poniedziałek 13 marca (czasu polskiego) w Dolby Theatre Los Angeles. W Polsce gala będzie transmitowana na żywo od godziny 2 w nocy i potrwa do 6 rano. Obejrzymy ją na Canal+ Premium oraz platformie Canal+ Online. Całą ceremonię poprowadzi Jimmy Kimmel, komik i gospodarz telewizyjnego show, który robił to już wcześniej dwukrotnie.

Ale najważniejsze pytanie brzmi: kto wygra Oscara?

Kto dostanie Oscara 2023? Dział Kultura naTemat typuje

Jak co roku postanowiliśmy pobawić się w obstawianie, kto dostanie Oscara. Tym razem typujemy jednak wszyscy, czyli cały Dział Kultura naTemat. Jednak nie zatrzymaliśmy się tylko na tytule, aktorze czy reżyserze, który naszym zdaniem wygra, ale poszliśmy o krok dalej i wyjawiliśmy, kogo osobiście najbardziej chcielibyśmy zobaczyć ze statuetką w ręku (nawet jeśli nie ma na to żadnych szans...).

Oto nasze oscarowe typy w ośmiu głównych kategoriach, a także dwóch dodatkowych: najlepszy film międzynarodowy z naszym polskim "IO" oraz najlepsza piosenka, która w tym roku budzi spore emocje. Zaczynamy!

1. NAJLEPSZY FILM

Nominowani:

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – "Wszystko wszędzie naraz", wygra – "Fabelmanowie" Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – "Duchy Inisherin", wygra – "Wszystko wszędzie naraz"

Bartosz Godziński: Mój typ – "Top Gun: Maverick", wygra – "Wszystko wszędzie naraz" Ola Gersz: Mój typ – "Duchy Inisherin", wygra – "Wszystko wszędzie naraz"

Wnioski:

Kategoria najlepszy film jest w tym roku napakowana dobrem i aż trudno porównać ze sobą tak znakomite, ale zupełnie różne tytuły, jak chociażby "Wszystko wszędzie naraz", "Duchy Inisherin", "Fabelmanów" czy "Na Zachodzie bez zmian". A jak to wygląda u nas?

Chociaż nasze osobiste typy są różne (przeważa jednak film Martin McDonagha z Colinem Farrellem), to w większości jesteśmy pewni: wygra szalone, nieprzewidywalne i wizjonerskie "Wszystko wszędzie naraz", czyli film, jakiego jeszcze nie było. I raczej żadne z nas nie będzie z tego powodu płakać, bo to film naprawdę fantastyczny (dosłownie i w przenośni).

2. NAJLEPSZY REŻYSER

Nominowani:

Todd Field, "Tár"

Steven Spielberg , "Fabelmanowie"

Ruben Ostlund, "W trójkącie"

Martin McDonagh, "Duchy Inisherin"

Dan Kwan i Daniel Scheinert, "Wszystko wszędzie naraz"

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – Dan Kwan i Daniel Scheinert, wygra – Steven Spielberg Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – Dan Kwan i Daniel Scheinert, wygra – Steven Spielberg

Bartosz Godziński: Mój typ – Dan Kwan i Daniel Scheinert, wygra – Steven Spielberg Ola Gersz: Mój typ – Dan Kwan i Daniel Scheinert, wygra – Steven Spielberg

Wnioski:

Wielki Steven Spielberg kontra reszta reżyserskiego świata? Tak rysuje się w naszych obstawieniach. Jeśli Spielberg dostałby Oscara dla najlepszego reżysera za "Fabelmanów", byłaby to jego trzecia statuetka w tej kategorii (poprzednie ma za "Listę Schindlera" z 1993 r. i "Szeregowca Ryana" z 1998 r.). Pomimo (bardzo) wielu nominacji Spielberg ma obecnie łącznie "tylko" trzy Oscary, trzeci za najlepszy film 1994 roku, czyli "Listę Schindlera".

Jednak Dział Kultura naTemat był jednogłośny również w swoich osobistych oscarowych typach. Naszym zdaniem triumfować powinien w tym roku duet Daniels, czyli Dan Kwan i Daniel Scheinert za "Wszystko wszędzie naraz" (to im zawdzięczamy również dziwacznego "Człowieka-scyzoryka").

Nie ujmując nic Spielbergowi (który jest w świetnej formie), ale to właśnie oni sprawili, że uwierzyliśmy, że w kinowej epoce sequeli, remake'ów i filmów Marvela nadal można zrobić coś świeżego, oryginalnego i nowatorskiego. Dla obu Danieli Oscary za "Wszystko wszędzie naraz" (łącznie mają w tym roku szansę na trzy) byłyby pierwsze w karierze.

3. NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Nominowane:

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – Michelle Yeoh, wygra – Michelle Yeoh Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – Michelle Yeoh, wygra – Cate Blanchett

Bartosz Godziński: Mój typ – Cate Blanchett, wygra – Michelle Yeoh, Ola Gersz: Mój typ – Cate Blanchett albo Michelle Williams, wygra – Michelle Yeoh

Wnioski:

Mówi się, że w tym roku walka o Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa rozegra się tak naprawdę między dwiema kobietami: Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz) i Cate Blanchett ("Tár"). I to widać w naszych obstawieniach.

Dział Kultura naTemat wydaje się rozdarty, ale aż troje z nas jest przekonanych, że statuetka powędruje do Michelle Yeoh. Byłby to jej pierwszy Oscar, a nie ma wątpliwości, że we "Wszystko wszędzie naraz" była fantastyczna (i do tego grała wiele wersji siebie). Gdyby wygrałaby jednak fenomenalna Blanchett (czego chce dwoje z nas), trzymałaby w ręku złotą statuetkę już po raz trzeci (poprzednie ma za "Aviatora" z 2004 r. i "Blue Jasmine" z 2013 r.). To będzie jedna z najbardziej nieprzewidywalnych kategorii oscarowej nocy.

4. NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Nominowani:

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – Austin Butler, wygra – Colin Farrell Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – Paul Mescal albo Bill Nighy, wygra – Austin Butler

Bartosz Godziński: Mój typ – Colin Farrell, Wygra – Austin Butler Ola Gersz: Mój typ – Paul Mescal, Colin Farrell albo Austin Butler, wygra – Brendan Fraser

Wnioski:

Kategoria najlepszy aktor pierwszoplanowy jest bardziej nieprzewidywalna niż aktorka w głównej roli, co zresztą widać po laureatach innych nagród (wygrywali Farrell, Fraser czy Butler). W naszych przewidywaniach również pojawia się każde nominowane nazwisko.

Dwoje z nas chciałoby widzieć z Oscarem w ręku: poświęconego roli Elvisa Presleya Austina Butlera, intymnego Paula Mescala albo zaskakującego Colina Farrella (co ciekawe nikt nie wytypował emocjonalnego Brendana Frasera w imponującej charakteryzacji). A kto wygra? Przeważa Austin Butler, chociaż bukmacherzy typują Frasera (Butler jest drugi). Mescalowi i (w końcu docenionemu nominacją 73-letniemu Nighy) nie dajemy niestety szans. Jedno jest pewne: w tej kategorii czekają nas spore emocje, bo wszyscy zasługują na Oscara.

5. NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Nominowane:

Angela Bassett, "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Hong Chau, "Wieloryb"

Kerry Condon, "Duchy Inisherin"

Jamie Lee-Curtis , "Wszystko wszędzie naraz"

Stephanie Hsu, "Wszystko wszędzie naraz"

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – Jamie Lee Curtis, wygra – Angela Bassett Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – Hong Chau, wygra – Angela Bassett

Bartosz Godziński: Mój typ – Jamie Lee Curtis, Wygra – Jamie Lee Curtis Ola Gersz: Mój typ – Kerry Condon, wygra – Angela Bassett

Wnioski:

Podobnie jak bukmacherzy, Dział Kultura naTemat jest w większości przekonany, że wygra Angela Bassett za swoją pompatyczną (w dobrym tego słowa znaczeniu), niemal szekspirowską rolę w "Czarnej Panterze: Wakandzie w moim sercu". To pierwsza nominacja aktorska dla filmu Marvela, dlatego wygrana tej dotąd niedocenianej aktorki (ma już jednak nominację za rolę w "Tinie" w 1994 roku) byłaby historyczna.

Jednak aż dwoje z nas wolałoby widzieć z Oscarem w dłoni ikonę Hollywood Jamie Lee Curtis, dla której byłoby to piękne ukoronowanie długiej kariery (to jej pierwsza nominacja). To zresztą niewykluczone, bo Curtis za swoją cudownie nieprzewidywalną rolę we "Wszystko wszędzie naraz) dostała nagrodę SAG.

6. NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Nominowani:

Brendan Gleeson, "Duchy Inisherin"

Brian Tyree Henry, "Most"

Judd Hirsh, "Fabelmanowie"

Ke Huy Quan , "Wszystko wszędzie naraz"

Berry Keoghan , "Duchy Inisherin"

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – Barry Keoghan, wygra – Brendan Gleeson Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – Ke Huy Quan, wygra – Ke Huy Quan

Bartosz Godziński: Mój typ – Barry Keoghan, wygra – Ke Huy Quan Ola Gersz: Mój typ – Barry Keoghan, wygra – Ke Huy Quan

Wnioski:

Podobnie jak bukmacherzy, jesteśmy przekonani, że wygra Ke Huy Quan za świetną rolę we "Wszystko wszędzie naraz" (podobnie jak Yeoh wcielił się w różne wersje swojej postaci). Aktor zniknął po dziecięcej roli w "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", dlatego byłby to dla niego imponujący powrót (podobnie jak dla Brendana Frasera, gwiazdy serii "Mumia"). Zresztą Ke Huy Quan wygrał już w tym sezonie kilka nagród, co czyni z niego faworyta.

Ale jakiego zwycięzcę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy byśmy chcieli? Aż troje z nas trzyma kciuki za fenomenalnego Barry'ego Keoghana, który w "Duchach Inisherin" udowodnił, że jest obecnie jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia. Zresztą to on wygrał brytyjską BAFTĘ, także nie wszystko stracone.

7. NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Nominowani:

"Duchy Inisherin"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Fabelmanowie"

"Tár"

"W trójkącie"

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – "Wszystko wszędzie naraz", wygra – "Duchy Inisherin" Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – "Duchy Inisherin", wygra – "Duchy Inisherin"

Bartosz Godziński: Mój typ – "Fabelmanowie", wygra – "Fabelmanowie" Ola Gersz: Mój typ – "Duchy Inisherin" albo "Fabelmanowie", wygra – "Wszystko wszędzie naraz"

Wnioski:

Bardzo mocna kategoria. Bo jak porównać tak zróżnicowane filmy jak: "Duchy Inisherin", "Wszystko wszędzie naraz", "Fabelmanowie", "Tár" i "W trójkącie"? To widać w naszych typach, bo jesteśmy wyjątkowo niezdecydowani.

Większość z nas chciałaby Oscara dla "Duchów Inisherin" (scenariusz napisał Martin McDonagh) albo "Fabelmanów" (Steven Spielberg i Tony Kushner) i to ten pierwszy tytuł naszym zdaniem wygra. Faworyt bukmacherów to jednak "Wszystko wszędzie naraz" (scenarzyści to wspomniani już Daniel Kwan i Daniel Scheinert), który, powiedzmy wprost, ma naprawdę wyjątkowo oryginalny... scenariusz oryginalny.

8. NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Nominowani:

"Na Zachodzie bez zmian"

"Glass Onion: Film z serii 'Na noże'"

"Living"

"Top Gun: Maverick"

"Women Talking"

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – "Living", Wygra – "Women Talking" Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – "Living", wygra – "Na Zachodzie bez zmian"

Bartosz Godziński: Mój typ – "Na Zachodzie bez zmian", wygra – "Na Zachodzie bez zmian" Ola Gersz: Mój typ – "Na Zachodzie bez zmian", wygra – "Na Zachodzie bez zmian"

Wnioski:

Tutaj nie mamy wątpliwości: w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany wygra "Na Zachodzie bez zmian", niemiecka (i łącznie już trzecia) ekranizacja Ericha Marii Remarque'a z 1929 roku pod tym samym tytułem. Ta jest zresztą bezbłędna, co uważa aż dwoje z nas, którzy właśnie Edwardowi Bergerowi, Lesley Paterson i Ianowi Stokellowi przyznaliby Oscara.

A reszta? Dwie nasze redaktorki chciałby, aby zwyciężył Kazuo Ishiguro, brytyjsko-japoński pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2017 roku. To on napisał scenariusz do "Living", dramatu na podstawie japońskiego filmu "Piętno śmierci" ("Ikiru") Akiry Kurosawy z 1952 roku.

9. NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Nominowani:

"Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy)

"Argentyna, 1985" (Argentyna)

"Cicha dziewczyna" (Irlandia)

"IO" (Polska)

"Blisko" (Belgia)

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – "IO", wygra – "Na Zachodzie bez zmian" Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – Cicha dziewczyna", wygra – "Na Zachodzie bez zmian"

Bartosz Godziński: Mój typ – "IO", wygra – "Na Zachodzie bez zmian" Ola Gersz: Mój typ – "Blisko" albo "IO", wygra – "Na Zachodzie bez zmian"

Wnioski:

Bez wątpienia najlepszy film międzynarodowy to w tym roku najważniejsza kategoria dla Polaków. Ale czy "IO", alegoryczna historia o podróży osiołka od cyrku do rzeźni, dostanie Oscara? Raczej nie, co uważamy i my, i bukmacherzy. Faworytem jest bowiem niemiecki "Na Zachodzie bez zmian", który łącznie zgarnął aż dziewięć nominacji, w tym za najlepszy film. Nie ma więc raczej wątpliwości, że to on będzie triumfował. A szkoda, bo aż troje z nas patriotycznie trzyma za film Jerzego Skolimowskiego kciuki.

10. NAJLEPSZA PIOSENKA

Nominowani:

"Applause z "Tell It Like a Woman" (wyk. Sofia Carson)

"This Is a Life" z "Wszystko wszędzie naraz" (wyk. Son Lux, Mitski i David Byrne)

"Naatu Naatu" z "RRR" (wyk. Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava and M. M. Keeravani)

"Hold My Hand" z "Top Gun: Maverick" (wyk. Lady Gaga)

"Lift Me Up" z "Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu" (wyk. Rihanna)

Obstawiamy:

Maja Mikołajczyk: Mój typ – "Hold My Hand", wygra – "Lift Me Up" Zuzanna Tomaszewicz: Mój typ – "This Is a Life" albo "Naatu Naatu", wygra – "Naatu Naatu"

Bartosz Godziński: Mój typ – "Hold My Hand", wygra – "Naatu Naatu" Ola Gersz: Mój typ – "Naatu Naatu" albo "Lift Me Up", wygra – "Naatu Naatu"

Wnioski:

Kategoria najlepsza piosenka jest w tym roku wyjątkowo emocjonująca, więc nie mogło jej tutaj zabraknąć. Lady Gaga kontra Rihanna? To nie byle co! Jednak większość z nas nie ma wątpliwości, że wygra hit z bollywoodzkiego kinowego przeboju "RRR", czyli skoczne, optymistyczne i niesamowicie chwytliwe "Naatu Naatu". Aż dwoje z nas wolałoby jednak, aby swojego drugiego Oscara (pierwszy był za "Shallow" z "Narodzin Gwiazdy") dostała Lady Gaga za "Hold My Hand" z "Top Gun: Maverick".