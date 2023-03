RS zabrało głos ws. śmierci syna Filiks. "W ten sam sposób relacjonowały inne media"

Radio Szczecin wydało oficjalne oświadczenie odnoszące się do samobójczej śmierci Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO. Zarząd Polskiego Radia Szczecin stwierdził, że "w obliczu dramatu i przeżywania żałoby, najlepsze będzie uspokojenie emocji oraz wzajemny szacunek". We wtorek drzwi do siedziby szczecińskiego radia zostały oblane czerwoną farbą.

Zarząd Polskiego Radia Szczecin wydał oświadczenie w sprawie śmierci Mikołaja Filiksa. Dariusz Matecki/twitter.com (screenshot)

W ubiegłym tygodniu posłanka KO Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego syna Mikołaja, który w przeszłości padł ofiarą pedofila

Nastolatek popełnił samobójstwo dwa miesiące po tym, jak Radio Szczecin i TVP Info opublikowały dane, które pozwoliły na zidentyfikowanie ofiar pedofila

W środę Zarząd Polskiego Radia Szczecin wydał oświadczenie nawiązujące do śmierci 16-latka

3 marca posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego niespełna 16-letniego syna Mikołaja. Nastolatek padł w przeszłości ofiarą pedofila. Do wykorzystania nieletniego miało dojść trzy lata temu, jednak dopiero w grudniu ubiegłego roku historia wypłynęła do mediów. Napisał o niej Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin, podając jednocześnie szczegóły dotyczące ofiar oraz ich matki.

We wtorek TVP Info oskarżyło polityków Platformy Obywatelskiej o przyczynienie się do śmierci nastolatka. Po południu na pasku informacyjnym telewizji publicznej można było przeczytać m.in.: "Politycy Platformy odpowiedzialni za śmierć dziecka", "Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej ujawnił informacje pozwalające na identyfikację ofiar pedofila" czy "Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej".

Zarząd Polskiego Radia Szczecin wydał oświadczenie w sprawie śmierci Mikołaja Filiksa

W środę, 8 marca, na stronie internetowej Radia Szczecin oraz w mediach społecznościowych rozgłośni opublikowano oświadczenie Zarządu Polskiego Radia Szczecin nawiązujące do śmierci Mikołaja Filiksa.

"Wyrażając ogromne współczucie wobec najbliższych Mikołaja pragniemy podkreślić, że okoliczności tragedii są dopiero wyjaśniane przez powołane do tego organy państwa. Tym samym, mając na uwadze stosowne postępowania i przede wszystkim wolę najbliższych, powstrzymujemy się od wszelkich komentarzy" - napisano.

Podkreślono przy tym, że "w ten sam sposób sprawę relacjonowały inne media, w dziesiątkach publikacji". Zarząd zwrócił również uwagę na rozmiar krytyki i hejtu, które pojawiają się wobec pracowników Radia Szczecin.

Drzwi oblane czerwoną farbą. "Zdewastowano siedzibę Radia Szczecin"

We wtorek wieczorem wejście do siedziby Radia Szczecin zostało oblane czerwona farbą. O zdarzeniu poinformował za pomocą mediów społecznościowych polityk Solidarnej Polski Dariusz Matecki.

"Zdewastowano siedzibę Radia Szczecin, a przecież to nie tutaj pracował pedofil, narkoman – tylko w Urzędzie Marszałkowskim, jako pełnomocnik szefa lokalnej Platformy Obywatelskiej marszałka Olgierda Geblewicza" – napiał dołączając do tego zdjęcie.

Śmierć Mikołaja Filiksa. Czy naczelny Radia Szczecin zostanie odwołany?

Do sprawy upublicznienia materiałów przez Radio Szczecin odniósł się członek Rady Programowej Radia Szczecin, Shivan Fate. Zaznaczył, że to właśnie "decyzja Duklanowskiego o publikacji tego artykuły doprowadziła do tragedii, do śmierci młodego człowieka".

– Ja widzę to tak, że trzeba jak najszybciej odwołać z funkcji naczelnego radia Tomasza Duklanowskiego. Dziennikarstwo to jest misja, a nie narzędzie walki politycznej. A to, co on zrobił, pomagając zidentyfikować ofiarę pedofila, to było zwykłe łajdactwo – powiedział Fate w rozmowie z Onetem.

Przypomnijmy, że Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, odniósł się do sprawy jeszcze przed samobójstwem syna Magdaleny Filiks. W styczniu, podczas rozmowy w Telewizji Republika, powiedział, że publikacja miała pokazać, iż do afer pedofilskich dochodzi w różnego rodzaju instytucjach.

– To jest oczywiście nieprawda. My nie ujawniliśmy żadnych danych osobowych, jak to mówił jeden z redaktorów – stwierdził Duklanowski.