Od dziecka wpaja się nam, że konie śpią na stojąco. To nie jest do końca prawda

Od dziecka wpaja się nam, że konie śpią na stojąco, ale to nie jest do końca prawda. Wierzchowce śpią zarówno na stojąco, jak i leżąco. Przeczytaj nasz artykuł i zrozum ich sen.

Z tymi wierzchowcami wszystko jest w porządku. Szykują się do snu fot. East News

Koniom zdarza się spać na leżąco

W przeciwieństwie do ludzi i wielu innych zwierząt konie potrzebują niewiele snu. Suma ich drzemek na stojąco i leżąco wynosi od 3 do 5 godzin na dobę. Najmniej czasu spędzają w fazie REM.

Faza REM jest to część cyklu snu, którą inaczej nazywamy "snem głębokim". Badania opublikowane w 2020 roku w czasopiśmie "Scientific Reports" dowodzą, że faza REM odgrywa ważną rolę w uczeniu się i zapamiętywaniu nowych rzeczy.

Inne badania, opublikowane w 2016 roku w "Current Biology" wykazały, że faza REM ma ogromne znaczenie dla przetwarzania emocji i rozwoju mózgu. To dlatego źrebaki na śnie w tej fazie spędzają aż 80 proc. snu.

Do zaistnienia fazy REM, zarówno u ludzi, jak i zwierząt, konieczne jest rozluźnienie wszystkich mięśni. Jest to jeden z powodów, dla których konie nie mogą spać wyłącznie na stojąco. Żeby naprawdę odpocząć, muszą się położyć.

To, że koń znajduje się w fazie REM, można poznać przede wszystkim po tym, że leży. Oprócz tego może ruszać gwałtownie oczami, prychać, machać nogami, wokalizować. W tym czasie zwierzę może mieć marzenia senne, także koszmary.

Zdarza się, że pogrążonego we śnie konia, pilnuje inne zwierzę. Kiedy śpiący na ziemi koń budzi się, zwierzęta zamieniają się miejscami. Chodzi o to, by zminimalizować zagrożenie i w razie potrzeby nie tracić czasu na szybką pobudkę.

Spanie na stojąco ma swoją funkcję

Konie podczas snu na stojąco znajdują się w fazie nREM. Jest to tzw. sen wolnofalowy, czyli sen bez szybkich ruchu gałek ocznych. W tym czasie ciało zwierzęcia delikatnie się rozluźnia, zwalnia tętno, pojawia się charakterystyczne uczucie spadania.

Ten rodzaj snu przywraca układowi nerwowemu konia metaboliczną i neuronalną równowagę. Jego niedobory mogą skutkować rozdrażnieniem, spadkiem odporności, problemami z pamięcią.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że konie to zwierzęta bardzo ciężkie, a długotrwałe leżenie na jednym boku skutkuje u nich niedokrwieniem i martwicą narządów wewnętrznych, co jest stanem zagrażającym ich życiu.

Konie najczęściej zasypiają na stojąco około południa. Podczas snu w fazie nRem mogą mieć rozchylone oczy i zmieniać nogę, na której stoją. Co ważne, nie potrzebują w tym czasie opieki innego konia, ponieważ w razie zagrożenia, zdążą uciec.

Podczas doby konie fundują sobie kilka takich drzemek. Podobnie mają inne kopytne, np. zebry lub żyrafy, które próbują w ten sposób uniknąć zagrożenia związanego z lwami. A kogo boi się koń? Tego do końca nie wiadomo...

