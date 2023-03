Słowo, o filozofii naprawdę można pisać w sposób wciągający, przystępny i naprawdę użyteczny!

Fot. mat. prasowe

Biblioteka uniwersytecka, wypełniona setkami tysięcy starych woluminów i zapachem kurzu. W nadgryzionych zębem czasu fotelach zasiadła właśnie grupa brodatych mędrców – posiadaczy tytułów doktorskich i profesorskich.

Wszyscy noszą okulary z rogowymi oprawkami. Każdy z owych erudytów ubrany jest w marynarkę (brunatną, kraciastą i zmechaconą, z łatami na łokciach) oraz rozciągnięty beżowy sweter. Sącząc czarną herbatę ze szklanek w metalowych lub plastikowych koszyczkach, toczą dysputę na tematy filozoficzne...

... tak mądrą, głęboką i fachową, że żaden (absolutnie żaden!) "zwykły człowiek" nie ma prawa jej zrozumieć. Z perspektywy statystycznego Kowalskiego lub Nowaka owa dyskusja równie dobrze mogłaby odbywać się w suahili.

Stop! A co, gdyby tak odciąć się od powyższego stereotypu? Gdyby wyciągnąć filozofię ze skrzyni opatrzonej napisem "Uwaga: wiedza tajemna! Dostęp WYŁĄCZNIE dla wąskiego grona wtajemniczonych", a następnie zaserwować ją w sposób, owszem, bardzo merytoryczny, lecz zarazem intrygujący i przystępny?

Odpowiadamy: wówczas powstałaby naprawdę wyjątkowa książka, w której dokonania największych myślicieli wyekstrahowano tak, aby dla wspominanego już "zwykłego człowieka" stały się nie tylko zrozumiałe, lecz także praktyczne, przydatne w rozmaitych sferach życia.

Mędrzec stosuje się do prostej rady Seneki: "Przywyknijmy do swego losu i nie narzekajmy na jego złe strony, lecz korzystajmy z dobrych. (...) Rozumem pokonujmy trudności, a wtedy to, co twarde, da łatwo się zmiękczyć, co ciasne – rozluźnić". Aby się w takiej postawie wprawić, trzeba doświadczyć życia. Zrozumieć jego naturę.

"O tym, co w życiu ważne. Filozofia praktyczna", fragment książki