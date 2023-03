"Najlepsze zdjęcia nie zostały nominowane". Legendarny operator narzeka na "snobizm" Oscarów

Roger Deakins to legendarny operator filmowy, który ma na koncie dwa Oscary i mnóstwo nominacji. W tym roku zresztą też walczy o Nagrodę Akademii Filmowej. W wywiadzie powiedział, że na liście zabrakło dwóch filmów, które powinny wygrać statuetkę.

Roger Deakins dostał już dwa Oscary. W 2023 r. znów jest nominowany. Fot. AFP/EAST NEWS

Roger Deakins jest brytyjskim operatorem filmowym, który był 13 razy nominowany do Oscara i zdobył dwie Nagrody Akademii Filmowej za zdjęcia "1917" i "Blade Runner 2049".

W tym roku jest nominowany po raz kolejny - za film "Imperium światła" w reżyserii Sama Mendesa.

Jest jednak rozczarowany nominacjami Akademii. Uważa, że przez snobizm nie wytypowała "Batmana" i "Top Gun: Maverick".

Roger Deakins oprócz wymienionych oscarowych filmów, odpowiadała za zdjęcia do takich filmów jak "Fargo", "To nie jest kraj dla starych ludzi", "Skyfall", "Skazani na Shawshank", "Sicario" i wielu innych znanych produkcji. Krótko mówiąc: Brytyjczyk zna się na rzeczy jak mało kto.

Roger Deakins uważa, że to "Batman" powinien dostać Oscara za zdjęcia, a nawet nie został nominowany

W tym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej go zawiodła. "Najlepsze zdjęcia nie zostały nominowane" – powiedział wprost w rozmowie z portalem "Deadline". I nie mówił o sobie, bo jak pisałem, jest przecież nominowany. Te słowa można nawet interpretować tak, że skromnie przyznał, że jest operator, które nakręcił lepszy film.

"To 'Batman'. Moim zdaniem to najlepsze dzieło" – powiedział. Autorem zdjęć do filmu Matta Reevesa jest Greig Fraser (należy jednak zauważyć, że w zeszłym roku dostał Oscara za "Diunę"). Deakins uważa, że ten film powinien zostać nominowany w tej kategorii.

Powód, przez który tak się nie stało, jest prosty: snobizm. Istnieje niesprawiedliwa tendencja do unikania uniwersum Marvela i innych popularnych uniwersów.

Cytat Deakinsa z płaczącymi, ale i "zakochanymi" emotkami", przekazał dalej Mattson Tomlin jeden ze scenarzystów "Batmana".

Słynny operator uważa również, że niesłusznie pomięto Claudio Mirandę (dostał już raz Oscara - za "Życie Pi"), który nakręcił zdjęcia do "Top Gun: Maverick". – To powinno sprowadzać się do samej pracy. Dobra robota to dobra robota, niezależnie od gatunku – zauważył Deakins.

Oscary 2023. Gala już dziś. Gdzie ją oglądać i o której się zaczyna?

Nie zmienia to faktu, że "Batman", jak na "komiksowy" film, i tak dostał trzy nominacje - za charakteryzację, dźwięk i efekty specjalne. Za to druga część "Top Guna" powalczy o Oscara w szczęściu kategoriach, w tym tej najważniejszej. Kto zatem jest nominowany za zdjęcia?

"Na Zachodzie bez zmian"

"Bardo, fałszywa kronika garści prawd"

"Elvis"

"Imperium światła"

"Tár"

95. gala rozdania Oscarów odbędzie się dziś w nocy (po północy 13 marca). Stream live możemy oglądać na CANAL+ online oraz w tradycyjnej telewizji - na antenie CANAL+ PREMIUM Tegoroczna ceremonia rozpocznie się o godz. 00:30 relacją z czerwonego dywanu i potrwa do godz. 4:00 czasu polskiego. W tym roku szanse na najwięcej nagród ma film "Wszystko wszędzie naraz" z Michelle Yeoh w roli głównej. Pełną listę nominowanych twórców i filmów znajdziecie w tym artykule.