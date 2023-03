Oscary 2023: Lady Gaga wystąpiła bez makijażu, ale to nieważne. Jej emocjonalny utwór rozwalił galę!

Kamil Frątczak

T egoroczna 95. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej obyła się bez większych wpadek i kontrowersji. Za to trzeba przyznać, że przebiegła z klasą i ogromnymi emocjami. Jednym z piękniejszych momentów był występ Lady Gagi, która wykonała piosenkę "Hold My Hand" napisaną do filmu "Top Gun: Maverick". To już jej trzecia nominacja, niestety tym razem bez statuetki.