Jest wnuczką Presleya, jej ojczymem był król popu. 5 rzeczy, których nie wiesz o Riley Keough

Riley Keough jest wnuczką Elvisa i Priscilli Presleyów, córką Lisy Marie Presley i miała bardzo sławnych ojczymów, ale nie zatrzymuje się tylko na rodzinnych koneksjach. Jest wziętą aktorką i ambitnie rozwija swoją karierę. Obecnie jest gwiazdą nowego serialu Amazona "Daisy Jones & The Six". Keough w ostatnich latach przeżyła ogromne osobiste tragedie, ale nie załamuje się i idzie do przodu. Tych rzeczy mogłeś o niej nie wiedzieć.

Riley Keough jest gwiazdą serialu "Daisy Jones & The Six". Co o niej wiemy? Fot. AXELLE WOUSSEN/Cover Images/East News

Gra tytułową rolę w muzycznym serialu Amazona "Daisy Jones & The Six" (na podstawie bestsellerowej książki Taylor Jenkins Reid), w którym również śpiewa i gra na instrumentach. 33-letnia Riley Keough, która aktorką chciała być od dziecka, jest już szeroko znana fanom kina niezależnego. Na koncie ma już prawie 30 ról, chociaż zaczynała jako modelka

Zadebiutowała w 2009 roku w "The Runaways" z Kristen Stewart i Dakotą Fanning (później pojawiła się m.in. w małej roli w przeboju "Magic Mike"), a grała, chociażby w: "Lovesong", "American Honey", "Diable wcielonym", "Tajemnicach Silver Lake", "Zoli", "Domku w górach", "Loganie Lucky" czy "Domu, który zbudował Jack". W 2013 roku wystąpiła też w teledysku do singla "TKO" Justina Timberlake'a.

Była też gwiazdą kinowego hitu "Mad Max: Na drodze gniewu", który zdobył łącznie sześć Oscarów, a także pierwszego sezonu serialu-antologii "Dziewczyna z doświadczeniem" – za rolę luksusowej dziewczyny do towarzystwa zdobyła nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki (nominacje do innych nagród ma za role w "Dobrym doktorze", "American Honey" czy "Zoli").

Keough, której fanem talentu aktorskiego jest Steven Soderbergh (wystąpiła w kilku jego produkcjach), nie zatrzymuje się tylko na graniu. Zadebiutowała już jako reżyserka i wraz z Giną Gammell wyreżyserowała dramat "War Pony", który miał premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes 2022 w sekcji Un Certain Regard i otrzymał tam Złotą Kamerę, czyli nagrodę dla najlepszego debiutanta. Ma też własną firmę producencką Felix Culpa. Mimo że jest nepo baby (o czym za chwilę), to ciężko pracuje na swój sukces.

5 rzeczy, których nie wiesz o Riley Keough z "Daisy Jones & The Six"

Tyle kariera, ale co wiemy o życiu prywatnym Riley Keogh? Sporo, bo aktorka pochodzi z prawdziwej amerykańskiej dynastii i ma bardzo sławnego dziadka, który jest ikoną popkultury. Oto 5 rzeczy, których nie wiesz o Riley Keough.

1. Pochodzi ze sławnej muzycznej rodziny: jest wnuczką Elvisa Presleya i córką Lisy Marie Presley

Riley Keough (naprawdę nazywa się: Danielle Riley Keough) jest wnuczką Elvisa Presleya, a dokładniej najstarszą z jego czworga wnucząt: swojego brata Benjamina Keougha i sióstr bliźniaczek Harper Vivienne Ann Lockwood i Finley Aaron Love Lockwood. Wszystkie są potomstwem jedynego dziecka króla rock'n'rolla, czyli Lisy Marie Presley.

Riley i Benjamin są owocem pierwszego małżeństwa wokalistki i autorki piosenki z muzykiem Dannym Keoughem. Riley ma więc bardzo artystyczne (przede wszystkim muzyczne) korzenie. Mimo że poświęciła się aktorstwu, umie śpiewać i grać, co można podziwiać w serialu "Daisy Jones & The Six".

Chociaż Elvis Presley, ikona popkultury, zmarł 12 lat przed narodzinami Keough w 1989 roku, ich pokrewieństwo wywiera pewnego rodzaju presję na Riley, która niedawno przyznała, że bała się krytyki z powodu bycia nepo baby. Aktorka (w przeciwieństwie do niektórych sławnych nazwisk) wcale nie ukrywa jednak, że z powodu słynnych bliskich jest jej łatwiej niż innym, a 2017 roku wyjawiła, że bycie częścią rodziny Presleyów ma więcej zalet niż wad.

– To była dla mnie ogromna pomoc. Jestem bardzo uprzywilejowana. W każdej normalnej historii o przeprowadzce do Los Angeles znalezienie agenta zajmuje ci trzy lata. Ja mam jednego w tydzień – przyznała szczerze w "The Guardian". Riley Keough nie ma także nic przeciwko temu, by publicznie nazywać się wnuczką legendarnego muzyka (który był również aktorem). – Dlaczego miałabym to ukrywać? Takie są fakty. Nie wstydzę się tego w żaden sposób – powiedziała. Riley wraz z całą rodziną, w tym babcią Priscillą Presley i matką, w ubiegłym roku promowała również film "Elvis" Baza Luhrmanna o jej dziadku. Nie szczędziła również nominowanemu do ośmiu Oscarów pochwał w mediach społecznościowych.

2. Wychowywała się w dwóch zupełnie różnych światach

Ze strony matki Riley doznała luksusu i przywilejów, jednak jej ojciec był "zwykłym" człowiekiem. Lisa Marie Presley i Danny Keough rozwiedli się, gdy aktorka miała 5 lat. Jako dziecko przemieszczała się więc między domem ojca (to z nim głównie mieszkała) i matki oraz często się przeprowadzała: urodziła się w Kalifornii, a jej rodzinnym miastem było Los Angeles, jednak mieszkała również na Florydzie, Hawajach czy w Graceland, posiadłości Elvisa w Memphis, którą odziedziczyła Lisa Marie Presley.

Nie było to stabilne życie dla młodej dziewczyny, a Keough, która nie chodziła do szkoły, a uczyła się w domu, przyznała w InStyle, że "zawsze czuła się, jakbym była obca". Jej życie z ojcem i matką było również kompletnie inne.

– Dorastałam w bardzo uprzywilejowanych warunkach z moją matką, ale mój tata nie żył w ten sposób. Myślę, że doświadczenie obu stron było pomocne. Mój ojciec miał materace na podłodze w swoich mieszkaniach. Mieszkał w chatach i przyczepach kempingowych. Po prostu nie miał dużo pieniędzy – mówiła w wywiadzie w "Guardianie".

Riley doceniała jednak skromne życie z Dannym Keoughem. – Moje wspomnienia z dorastania z nim były kolorowe, ekscentryczne i zabawne. Atmosfera była świetna. Kiedy miałam jakieś osiem lat, powiedziałem mu: "Chcę dorosnąć i być biedna jak ty!". Jadł wtedy płatki śniadaniowe. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo to było obraźliwe! – wspominała.

3. Jej ojczymami byli Michael Jackson i Nicolas Cage

Lisa Marie Presley czterokrotnie wychodziła za mąż, a w jej trzech ostatnich małżeństwach nie brakowało skandali. Zaledwie miesiąc po rozwodzie z ojcem Riley w 1994 roku artystka wyszła za mąż za króla popu Michaela Jacksona. Jej córka miała wtedy pięć lat, a małżeństwo Lisy Marie z Jacksonem trwało krótko, bo niecałe dwa lata.

Jak wyjawiła Riley w "The New York Times Style Magazine", uwielbiała Jacksona i dobrze wspomina pobyt w jego posiadłości Neverland. – Wszędzie były zabawki, zwierzęta, dzieci. To było jak bycie cały dzień w Disneylandzie – opowiadała.

Z kolei, gdy aktorka skończyła 13 lat, w 2002 roku, jej matka poślubiła kolejną sławę – tym razem aktora Nicolasa Cage'a. Ta relacja również zakończyła się rozwodem, trwało zaledwie 108 dni. Tę relację Riley Keough podsumowała znacznie gorzej. – Moja matka jest twardą s*ką – powiedziała krótko.

W 2006 roku Lisa Marie Presley wyszła za mąż po raz czwarty i ostatni. Jej wybrankiem został gitarzysta i producent Michael Lockwood. To małżeństwo było najdłuższe, bo oficjalnie zakończyło się po 15 latach, w 2021 roku, ale rozpadło już cztery lata wcześniej. Jego owocem są młodsze siostry Riley, bliźniaczki Harper Vivienne Ann i Finley Aaron Love Lockwood.

W 2017 roku ujawniono, że na muzyku ciążą oskarżenia o molestowanie seksualne i pedofilię. Media donosiły, że na komputerze Lockwooda zabezpieczono "niestosowne filmy oraz zdjęcia". Sama Presley uzależniła się po porodzie od opioidowych środków przeciwbólowych, a bliźniaczki trafiły wówczas na krótko do domu dziecka. Potem opiekę nad nimi przejęła babcia Priscilla Presley.

Wszystko to było niełatwe dla Riley, która w "Guardianie" powiedziała: – Myślę, że moje życie było bardziej złożone, niż ludzie są tego świadomi.

4. Tragicznie straciła brata Benjamina i matkę Lisę Marie Presley

Riley Keough w ostatnich latach przeżyła ogromne rodzinne tragedie. W 2020 roku jej młodszy brat Benjamin Keough popełnił samobójstwo, co "zniszczyło" jej matkę. Miał 27 lat. Keough również się załamała. – Przez pierwsze cztery, pięć miesięcy nie mogłam wstać z łóżka. Byłam zupełnie wycieńczona. Nie mogłam mówić przez dwa tygodnie – wspominała w "The New York Times".

Aktorka, która nazywa Benjamina swoim "najlepszym przyjacielem", wygrzebała się z żałoby dzięki swoim bliskim. Jak jednak przyznała w podcaście "Just for Variety", strata brata jest czymś, po czym nigdy się w pełni nie otrząśnie. Keough co roku publikuje życzenia dla Benjamina w dzień jego urodzin, otwarcie mówi także o problemach psychicznych.

Niecałe trzy lata później Riley i jej rodzinę dotknął kolejny cios. W styczniu 2013 roku zmarła jej matka Lisa Marie Presley, gdy po zatrzymaniu akcji serca trafiła do szpitala. Miała zaledwie 54 lata. Wokalistka ostała pochowana w Graceland obok swojego syna i niedaleko ojca. Kilka dni później aktorka opublikowała swoje zdjęcie z dzieciństwa z mamą, które opatrzyła czerwonym sercem.

5. Od ośmiu lat jest mężatką, a swojego partnera poznała na planie "Mad Maxa"

"Mad Max: Na drodze gniewu" z 2015 roku nie tylko był kamieniem milowym w karierze Riley. Aktorka poznała na planie swojego przyszłego męża, Australijczyka Bena Smitha-Petersena, który był w filmie kaskaderem. Nie zaczęli randkować od razu podczas trwania zdjęć, ale spotkali się kilka miesięcy później, gdy ekipa robiła powtórki. Potem sprawy potoczyły się szybko.

– Spotykaliśmy się dwa tygodnie, gdy byliśmy na stacji benzynowej i pomyślałam: "Mogłabym mieć z tym człowiekiem dzieci" – wyjawiła Riley Keough w USA Today. Pobrali się ekspresowo, w lutym 2015 roku, gdy miała 25 lat. To młody wiek, jak na hollywoodzkie standardy, ale w "Gurdianie" aktorka zwierzyła się: "Moja mama urodziła mnie, gdy miała 21 lat, jej mama urodziła ją, gdy miała 21 lat, więc dla mnie 25 lat to starość".

Małżeństwo wciąż jest ze sobą, w lutym Riley Keough i Ben Smith-Petersen obchodzili ósmą rocznicę ślubu. Podczas uroczystości pogrzebowych Lisy Marie Presley w styczniu, jej mąż wyjawił w przeczytanej przez siebie przemowie, że para ma córkę. Przedstawiciel aktorki potwierdził magazynowi "People", że dziecko urodziło się w ubiegłym roku. Imię dziewczynki nie jest znane.