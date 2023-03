Kobieca solidarność nie jest mitem. Answear.LAB tworzy definicję siostrzeństwa

Z braterstwem nie ma problemu - wymawiając to słowo, przed oczami momentalnie pojawia się grupa osób, zjednoczonych w słusznej sprawie. O tym, dlaczego podobnych skojarzeń automatycznie nie wywołuje wyraz “siostrzeństwo”, powiedziano już sporo. Może więc czas przestać analizować, tylko zacząć się realnie wspierać? Projekt SISTERHOOD marki Answear.LAB daje do tego świetny pretekst.

Fot. materiały prasowe

"SISTERHOOD" to projekt modowo-muzyczny, stworzony przez Answear.LAB.

Marka, wraz z zaproszonymi artystkami – Natalią Przybysz i Anią Glik – udowadnia, że kobieca solidarność nie jest jedynie mitem.

W ramach SISTERHOOD powstała kolekcja ubrań, w tym seria T-shirtów z grafikami Ani Glik.

Na potrzeby akcji Natalia Przybysz stworzyła utwór “Siostrzeństwo”, do którego powstanie specjalny teledysk.

To nie pierwszy raz, kiedy Answear.LAB bierze na tapet temat społecznie istotny: - W poprzednich latach poruszaliśmy temat odwagi w kolekcji “Be Brave”, a także temat bycia bohaterką dnia codziennego w kolekcji “SHERO”, zwracając uwagę na to, że nie zawsze chodzi o wielkie czyny, ale i małe kroki, które posuwają nas do przodu - mówi Kinga Filipiak, Koordynatorka Promocji Marki Własnej Answear.com.

Dlaczego tym razem w centrum zainteresowania znalazło się siostrzeństwo? - Wyniki badań pokazują, że tego siostrzeństwa w zasadzie w Polsce nie ma - komentuje Kinga Filipiak. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na statystyki, obraz kobiecej solidarności jest w naszym społecznym wyobrażeniu co najwyżej niewyraźny:

Zaledwie co czwarta osoba w Polsce (27 proc.) kiedykolwiek spotkała się z pojęciem siostrzeństwa, a niemal połowa (41 proc.), po przybliżeniu definicji tego słowa, uważa, że jego przejawy znajdują swoje odzwierciedlenie jedynie wśród najbliższych, rodziny i znajomych [...] Idea ta jest w społeczeństwie nie tylko mało znana, jak również rzadko przejawia się w środowisku pracy (35 proc.) oraz nauki (33 proc.), czyli miejscach, w których kobiety powinny się wzajemnie wspierać, zamiast ze sobą rywalizować.] Raport „Siostrzeństwo – od idei do praktyki”

Celem projektu SISTERHOOD jest uświadomienie kobietom, że mogą i powinny liczyć na wsparcie “sióstr”:

– Widać, że nie czujemy jeszcze tego pojęcia. Bywa, że częściej spotykamy się z podkopywaniem i rywalizacją, niż ze wsparciem czy solidarnością. Chcemy wprowadzić do obiegu nową definicję siostrzeństwa. Na ten moment ono istnieje jako powiązanie rodzinne, genetyczne. Nie istnieje natomiast symboliczny wymiar tego słowa – tłumaczy Kinga Filipiak i dodaje, że kolejnym etapem akcji ma być realne działanie na rzecz uwspółcześnienia definicji siostrzeństwa w Słowniku Języka Polskiego.

Jak miałaby ona brzmieć? To pytanie właściwie do każdej z nas. Siostrzeństwo to suma energii kobiet, które się wspierają; to wsparcie i współdziałanie; to zrozumienie, solidarność, wsparcie; to fundament do budowania relacji opartej na szacunku i empatii. Możliwości jest wiele, trzeba je tylko wychwycić:

– To pojęcie rodzi się w kulturze właśnie teraz. Na potrzeby projektu gromadzimy screeny z różnych forów internetowych, w których kobiety posługują się tym pojęciem. Definicje, które do tej pory zgromadziliśmy, są bardzo różne, co pokazuje, na jak wiele sposobów można siostrzeństwo dzisiaj rozumieć – podkreśla przedstawicielka Answear.LAB.

Na wiele sposobów można też ową definicję wyrażać. Jednym ze sposobów jest utwór muzyczny autorstwa Natalii Przybysz, który powstał specjalnie na potrzeby akcji.

“Tak podałaś mi rękę, tak znalazłam drogę, nigdy nie szłam sama. Dba siostra o siostrę” - śpiewa artystka w swoim muzycznym manifeście. Pytana o podejście do projektu, Natalia Przybysz tłumaczy, że “Siostrzeństwo” to bardzo pojemny utwór:

– Chciałam więc zmieścić w krótkiej piosence bardzo dużo: z jednej strony opowiedzieć o relacjach między nami kobietami, a z drugiej przypomnieć o systemie, który wciąż nam nie sprzyja i z którym wciąż musimy toczyć walkę – mówi Natalia Przybysz.

SISTERHOOD: modowa definicja siostrzeństwa

Definicję siostrzeństwa można też przełożyć na język mody. Answer.LAB używa do tego celu modowego kodu: kolekcja SISTERHOOD jest pełna odniesień i ukrytych symboli nawiązujących do idei kobiecej solidarności.

Kolor różowy to symbol bezwarunkowej miłości i zrozumienia, jakim powinny się obdarzać kobiety. Z jednej strony romantyczny, z drugiej dający nadzieję i wsparcie. W kolekcji znajdziemy wiec odważne różowe garnitury, nieco dramatyczne tiulowe spódnice, odważne płaszcze i satynowe sukienki – wszystkie w charakterystycznym odcieniu shocking pink.

Warto dodać, że różowy to także flagowy kolor feministycznej projektantki i ikony mody Elsy Schiaparelli, której prace inspirowały projektantki Answear.LAB.

– Wierzymy, że idea siostrzeństwa ma pozytywny wpływ na każdy aspekt naszego życia, dlatego znajduje ona swoje odzwierciedlenie w naszym wielowymiarowym projekcie. Chcemy wykraczać daleko poza świat mody, łącząc się z muzyką i sztuką, które podobnie jak Answear.LAB, stają się nośnikiem ważnej idei – mówi Agnieszka Korsak, dyrektorka marki Answear.LAB.

Istotnym elementem kolekcji są również T-shirty z grafikami projektu Ani Glik - ilustratorki pracującej dla największych domów mody na świecie.

– Przy pracy nad tym projektem bardzo ważna była dla mnie symbolika i wolność interpretacji. Tworząc kolaże wykorzystałam dotychczasowe sesje zdjęciowe kolekcji Answear.LAB. Połączyłam technikę kolażu cyfrowego, ilustracji i odręcznego pisma. To, co jest silną częścią mojego stylu, to luźne formy i mocne skupienie na pracy ze zdjęciem i wykorzystanie go do maksimum poprzez powielanie i deformowanie. W pracach zależało mi na oddaniu klimatu siostrzeństwa, podkreśleniu wzajemnego wsparcia, przyjaźni i siły kobiet – mówi Ania Glik.

Kinga Filipiak dodaje, że idei siostrzeństwa podporządkowana była również sesja wizerunkowa:

– Zależało nam, żeby pokazać bliskość kobiet: spontanicznie i autentycznie. Postawiliśmy na intuicję modelek i ich własne wyczucie – na to, jak one chcą być postrzegane w relacji modelka z modelką, koleżanka z planu z koleżanką – tłumaczy, dodając, że stylizacja kolekcji również ma znaczenie symboliczne:

– Wszystkie dziewczyny są bardzo odważnie ubrane, ale nie po to, żeby szokować. Każda kobieta może wyglądać zupełnie inaczej, każda może nosić to, na co ma ochotę i nikt nie powinien jej oceniać przez pryzmat stroju ani próbować zawstydzać. Rezygnacja z biustonosza, głębszy dekolt czy transparentna koszula to wybór, nie należy go krytykować, jedynie przyjąć do wiadomości. Akceptujmy się i wspierajmy – zachęca przedstawicielka Answear.LAB.