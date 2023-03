Dlaczego pies wylizuje sobie łapy? Oto 6 możliwych przyczyn. Jedną z nich jest groźna choroba

Lizanie łap przez psa ma sporo wyjaśnień. Jednym z nich jest dbałość o higienę, innym obecność pasożyta lub choroba. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wylizywanie łap ma się do psiego zdrowia.

Wylizywanie łap przez psa może świadczyć o urazie lub chorobie fot. 123rf.com

1. Dba o swoją higienę

Psy nie są najczystszymi zwierzętami na świecie, ale i one czasem się myją. Czworonogi, podobnie jak koty, usuwają zanieczyszczenia za pomocą swojego języka. Lizane łap w takim przypadku jest normalnym zachowaniem i świadczy o tym, że najlepszy przyjaciel człowieka chce być czysty. Czworonóg, oprócz łap, może też lizać miejsca intymne i ogon.

2. Ma podrażnioną skórę

Sucha i podrażniona skóra może skłaniać psa do jej lizania. Przyczyną świądu oraz pieczenia mogą być alergie środowiskowe, choroby skóry, a także obtarcia. W takim wypadku należy udać się do weterynarza i zabezpieczyć skórę przed dalszym lizaniem, żeby nie pogłębić rany i nie roznosić drobnoustrojów w inne miejsca.

3. Cierpi z powodu alergii

Psy mogą cierpieć zarówno na alergie środowiskowe, np. na trawę, jak i na pokarmowe, np. na kurczaka lub gluten. Objawem alergii u psa może być swędzenie łap, ich wylizywanie, kichanie i katar. Pamiętajmy, że każda alergia może zakończyć się wstrząsem anafilaktycznym, czyli stanem zagrażającym życiu.

4. Boli go łapa

Psy mogą lizać swoje rany, żeby złagodzić ból. Lizanie przez cały czas tej samej łapy może oznaczać, że pies doznał jakiegoś urazu, np. zerwania więzadła, oparzenia lub rozcięcia. W takiej sytuacji ranę należy zdezynfekować i udać się do lekarza weterynarii celem uzyskania profesjonalnej pomocy. Pamiętajmy, że pies, tak jak człowiek, może zakazić ranę i umrzeć.

5. Nudzi się lub stresuje

Nuda i lęk separacyjny mogą doprowadzić psa do wielu obsesyjnych zachowań, w tym do nadmiernego wylizywania łap. Zdarza się, że na skórze takiego psa w wyniku lizania pojawiają się rany! Jeżeli pies nie umie zostawać sam w domu, najlepiej poprosić o pomoc behawiorystę.

6. Ma pasożyty

Psy eksplorują świat na czterech łapach i to do nich mają najbliżej pasożyty takie jak pchły, kleszcze i roztocza. Jeżeli pies nadmiernie wylizuje łapę w jednym konkretnym miejscu, możliwe, że coś go ugryzło i próbuje się tego pozbyć. Lepiej uważnie obejrzeć psu łapę, a w razie potrzeby, usunąć szkodnika.

Pamiętajmy, że lizanie łap od czasu do czasu jest dla psów normalne i nie świadczy o niczym złym. Jednak jeśli pies nadmiernie wylizuje łapę w jednym miejscu, warto ją obejrzeć, a w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem weterynarii.

