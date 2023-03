10 zwierząt z prehistorycznymi korzeniami. Nie wszystkie mają wielkie ciała pokryte łuskami

Dzielimy naszą planetę z gatunkami, które są tak stare, jak dinozaury i z innymi, które od nich pochodzą. Niektóre w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat w ogóle się nie zmieniły, inne goszczą na naszych talerzach. Oto 10 prehistorycznych zwierząt, które przetrwały do dzisiaj.

10 prehistorycznych zwierząt, które żyją do dzisiaj. Wśród nich jest kura fot. 123rf.com

1. Krokodyle

Krokodyle to zwierzęta, których nie może zabraknąć na tej liście. Pochodzą od żyjącej 250 milionów lat temu grupy zwierząt zwanej archozaurami ("gadami naczelnymi"). Pierwsze krokodyle wyewoluowały w 95 milionów lat temu, w okresie późnej kredy. Współczesne krokodyle pochodzą od deinozucha - prehistorycznego aligatora. Co ciekawe, jedynymi żyjącymi archozaurami, oprócz krokodyli, są ptaki.

2. Strusie

Strusie należą do grupy ptaków paleognatycznych (Palaeognathae), których nazwa w języku łacińskim oznacza "starożytne podniebienie". Nawiązuje ona do prymitywnej budowy jamy ustnej strusia, której bardziej niż ptasią, przypomina gadzią. Wiele wskazuje na to, że strusie pochodzą z późnej kredy, co mogłoby oznaczać, że przeżyły kataklizm, który zabił dinozaury. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy straciły zdolność lotu.

3. Rekiny

Rekiny nie są współczesnymi dinozaurami, ponieważ są od nich znacznie starsze! Ich przodkowie wyewoluowali w znane nam kształty ok. 450 milionów lat temu, w okresie syluru. Tak długi rodowód sprawił, że rekiny podzieliły się na kilka gatunków. To dlatego dzisiaj możemy obserwować zarówno rekina polarnego, który może żyć nawet 500 lat, jak i rekina młota z nietypową głową w kształcie litery "T".

4. Kury

Ewolucyjny związek między kurami a dinozaurami jest udowodniony naukowo. Badania wskazują, że kury pochodzą od grupy dinozaurów zwanych neoteropodymami. Co więcej, mają wspólne struktury molekularne z najbardziej zabójczym dinozaurem na świecie tyranozaurem rexem. W sumie, po przyjrzeniu się ich oczom, grzebieniowi i głowie, wyglądają dość dziwacznie...

5. Tuatary

Tuatary żyją u wybrzeży Nowej Zelandii. Żywią się chrząszczami, pająkami i ślimaki. Wyewoluowały z grupy gadów Rhynchocephalia, która pojawiła się na świecie w okresie wczesnego triasu, a więc 240 milionów lat temu. Przedstawiciele tego gatunku mogą żyć nawet 100 lat. Dorastają do ok. 60 cm długości i mają wiele pozostałości ewolucyjnych po rybach. Najprawdopodobniej tak wyglądały pierwsze zwierzęta, które wyszły na ląd.

6. Kraby

Pierwsze skorupiaki pojawiły się na świecie o wiele wcześniej niż dinozaury. Szacuje się, że kraby, które znamy, mogły wyewoluować nawet 200 milionów lat temu. Zwierzęta te zasiedliły szeroką gamę środowisk - żyją zarówno w ciepłych wodach Morza Śródziemnego, jak i wzdłuż północnych wybrzeży Bałtyku. Jako gatunek przetrwały dłużej niż dinozaury i nie zapowiada się, by miały zniknąć z powierzchni ziemi.

7. Jaszczurki

Chociaż mają wspólne pochodzenie, które sięga kilkudziesięciu milionów lat wstecz i tak jak dinozaury składają jaja, jaszczurki i dinozaury poszły innymi ścieżkami rozwoju. Najłatwiej zauważyć to po nogach, które u dinozaurów były skierowane prosto do ziemi, a u jaszczurek są rozłożone na boki. Obecnie jaszczurki występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Na świecie jest ich ponad 4000 gatunków.

8. Żółwie morskie

Żółwie morskie to zwierzęta, które odniosły ewolucyjny sukces. Pierwsze pojawiły się na świecie już 230 milionów lat temu. 75 proc. zwierząt, które żyły w tamtym czasie nie przetrwało do dzisiejszych czasów. Żółwiom przetrwanie zapewniły twarde skorupy, doskonała umiejętność nurkowania i pływania, a także zróżnicowana dieta obfitująca w algi, mięczaki i ryby.

9. Węże

Wąż ewoluował do postaci, jaką znamy, pozbywając się ze swojego ciała kilku "niepotrzebnych" elementów, przede wszystkim nóg i twardej czaszki, czyli części, które ograniczały jego mobilność. Ich ciała są tak wąskie, że jedna nerka znajduje się nad drugą i na ogół używają tylko jednego płuca. Węże przetrwały dłużej niż dinozaury, bo większość czasu spędzały pod ziemią.

10. Kazuary

Kazuary żyją w północnej Australii, Nowej Gwinei i IndonezjI. Słyną z tego, że są jednymi z największych ptaków na świecie i... atakują ludzi. Nie dość, że są bardzo szybkie, to jeszcze znakomicie pływają, więc lepiej nie uciekać przed nimi do wody. Najprawdopodobniej pochodzą od grupy dinozaurów nazywanej welociraptorami, które polowały na mniejsze zwierzęta.