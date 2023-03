Jest lista nominowanych do "polskich Złotych Malin"! Zawierucha dostał oddzielną kategorię

Węże to polskie anty-nagordy filmowe wzorowane na Złotych Malin. O tytuł najgorszego filmu 2022 roku rywalizuje aż 10 produkcji. Największe szanse na statuetki ma, jak można się domyślić, Patryk Vega: tylko jego "Niewidzialna wojna" dostała aż 11 nominacji. Na liście jest też kilka niespodzianek. M.in. nominacja dla Ducha Świętego i nowa kategoria "Najgorsza rola Rafała Zawieruchy".

Węże (nazwa nawiązuje do kultowej w pewnych kręgach "Klątwy Doliny Węży") to anty-nagroda filmowa wymyślona przez krytyków filmowych: Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego.

W tym roku będą rozdane już 12. raz. Nagrody przyznaje Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW), która liczy blisko 200 osób. Wśród nich są dziennikarze, twórcy i animatorzy kultury

Jakie filmy i artyści zostali nominowani do Węży 2023? Publikujemy pełną listę.

Ogłoszenie werdyktów nastąpi w kwietniu. Dokładna data zostanie podana wkrótce.

Polska kinematografia w zeszłym roku przyniosła wiele wspaniałych filmów, ale i sporo produkcji, które zasłużyły tylko na jedną nagrodę - Węża. Patryk Vega nie zawiódł organizatorów i dostarczył dwa filmy ("Niewidzialna wojna" i "Miłość, seks & pandemia"), które mają łącznie aż 19 nominacji. Będą rywalizować z m.in. filmami z serii "365 dni", którym się nie powiodło na Złotych Malinach, ale mają teraz okazję dostać ich polski odpowiednik. Na liście w tym roku jest też kilka niespodzianek i ciekawostek. Przede wszystkim Rafał Zawierucha dostał oddzielną kategorię, w której walczy sam ze sobą (podobną kategorię utworzyli też kiedyś twórcy Złotych Malin dla Bruce'a Willisa, ale wycofali się, gdy okazało się, że cierpi na demencję). I patrząc na liczbę nominacji dla Małgorzaty Korzuchowskiej - aktorka też może otrzymać takie wyróżnienie w przyszłości.

Węża ma okazję dostać też ... Duch Święty i Maryja. "Zgodnie z opisem twórców na plakatach filmu 'Powołany' do Węży w tym roku musieliśmy nominować Ducha Świętego i Najświętszą Maryję Pannę (powtarzamy, to nie my, to decyzja, którą podjęli twórcy filmu i rozpowszechniali ją publicznie). Również religijna postawa Patryka Vegi w jego ostatnim filmie nie mogła ujść naszej uwadze. Stąd nasza decyzja w kategorii duet" – czytamy w uzasadnieniu.

Węże 2023 - pełna lista nominowanych filmów i aktorów

"Trzon tegorocznych nominacji stanowią filmy: 'Niewidzialna wojna' Patryka Vegi (13 nominacji) i 'Gierek' Michała Węgrzyna (12 nominacji). Po piętach depczą im natomiast potraktowane łącznie i rozdzielnie '365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni' Barbary Białowąs i Tomasz Mandess (9 nominacji) oraz 'Miłość, seks & pandemia' również Patryka Vegi (6 nominacji). W gronie nominowanych twórców nie zabrakło znanych twarzy – po więcej niż jedną nominację zdobyli m.in. Małgorzata Kożuchowska, Michał Koterski, Cezary Żak, Antoni Pawlicki, Anna Mucha i oczywiście Rafał Zawierucha" – wyliczają organizatorzy Węży.

Wielki wąż:

365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski) - za filmową traumę, w której drugi i trzeci raz okazują się być jeszcze gorsze niż pierwszy.

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle (reż. Heathcliff Janusz Iwanowski; prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski) - za przaśno-infantylne podejście do historii najnowszej, w której fryzury bohaterek są bardziej wyraziste niż fabuła.

Gierek (reż. Michał Węgrzyn; prod. Jolanta Owczarczyk, Heathcliff Janusz Iwanowski) - za filmowopodobny wyrób propagandowy i samozachwyt jego autorów.

Jak pokochałam gangstera (reż. Maciej Kawulski, prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) - za pozbawiony akcji i napięcia gangsterski dramat, którego bohater próbuje zagadać nas na śmierć.

Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska) - za próbę wyciśnięcia ostatnich kropel nostalgii do filmów, które polubiliśmy przed dekadami.

Miłość, seks & pandemia (reż. i prod. Patryk Vega) - za banalną fabułę i udawanie, że chodzi tu o coś więcej niż wpływy ze sprzedaży biletów.

Niewidzialna wojna (reż. i prod. Patryk Vega) - za brak umiejętności w opowiadaniu nawet o samym sobie.

Plan lekcji (reż. Daniel Markowicz; prod. Mike Zawadzki, Daniel Markowicz) - za to, że nawet odkalkowanie prostej sensacyjnej fabuły okazało się tu zbyt dużym wysiłkiem.

Powołany (reż. Jan Sobierajski; prod. Najświętsza Maryja Panna) - za amatorską, nadętą próbę ewangelizacji, która niezamierzenie bawi.

Zołza (reż. Tomasz Konecki; prod. Małgorzata Kożuchowska, Klaudiusz Frydrych, Krzysztof Rak, Inga Kruk) - za udawany dystans i absolutny brak emocji u odbiorcy. I nieznajomość znaczenia słowa "autobiografia".

Najgorsza reżyseria:

Barbara Białowąs, Tomasz Mandes - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Heathcliff Janusz Iwanowski - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Daniel Markowicz - Plan lekcji

Patryk Vega - Miłość, seks & pandemia

Patryk Vega - Niewidzialna wojna

Michał Węgrzyn – Gierek

Najgorszy scenariusz:

Duch Święty – Powołany

Michał Kalicki, Krzysztof Krzyszowiecki - Gierek

Blanka Lipińska, Tomasz Mandes, Mojca Tirs - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Olaf Olszewski, Patryk Vega - Miłość, seks & pandemia

Patryk Vega - Niewidzialna wojna

Najgorszy sequel, prequel bądź znowu ta sama historia:

365 dni: Ten dzień (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (reż. Sylwester Jakimov; prod. Tadeusz Lampka)

Kolejne 365 dni (reż. Barbara Białowąs, Tomasz Mandes; prod. Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes, Maciej Kawulski)

Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 (reż. Anna Wieczur; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska)

Mój dług (reż. Denis Delic, Bogusław Job; prod. Bogusław Job)

Najgorsza rola męska:

Sebastian Dela - Miłość seks & pandemia

Michał Koterski - Gierek

Michał Koterski - Krime story. Love story

Antoni Pawlicki - Gierek

Rafał Zawierucha - Niewidzialna wojna

Najgorsza rola żeńska:

Małgorzata Kożuchowska - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Małgorzata Kożuchowska - Gierek

Małgorzata Kożuchowska – Zołza

Anna Mucha - Niewidzialna wojna

Anna Maria Sieklucka - 365 dni: Ten dzień/Kolejne 365 dni

Najgorszy duet na ekranie:

"365 dni: Ten dzień" i "Kolejne 365 dni"

Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska - Gierek

Anna Mucha i Rafał Zawierucha - Niewidzialna wojna

Antoni Pawlicki i Sebastian Stankiewicz – Gierek

Patryk Vega i Bóg - Niewidzialna wojna

Występ poniżej talentu:

Piotr Cyrwus – Kryptonim Polska

Krystyna Janda - Jak pokochałam gangstera

Andrzej Seweryn - Każdy wie lepiej

Cezary Żak – Gierek

Cezary Żak – Krime Story, Love Story

Artur Żmijewski – Zołza

Najgorsza rola Rafała Zawieruchy:

Stefan Idziołek - Plan lekcji

Łukasz "Krupnik" Krupiński - Miłość na pierwszą stronę

Karol Lis - Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

premier Filip Rawicki - Gierek

Patryk Vega - Niewidzialna wojna

Żenująca scena:

Finałowe rozstrzygnięcie w ruinach pałacu, pojedynek braci - 365 dni: Ten dzień

Gra w golfa - 365 dni: Ten dzień

Jaruzelski ciągnący za włosy sekretarkę Gierka - Gierek

Przesłuchanie do filmówki – Niewidzialna wojna

Vega, który dla Jezusa odmawia seksu oralnego - Niewidzialna wojna

Efekt specjalnej troski:

Czołówka - Nie cudzołóż i nie kradnij

Przemiana Vegi w grubego i z powrotem - Niewidzialna wojna

Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lucasa, Wachowskich na prawach cytatu - Niewidzialna wojna

Wypadek samochodowy - Niewidzialna wojna

Zombie – Apokawixa

Najgorszy teledysk okołofilmowy:

Ania – Andrzej Piaseczny – Ania

Gdybyśmy – Natalia Lesz – Gierek

Jestem tylko dziewczyną – Maria Sadowska – Miłość na pierwszą stronę

Puta Madre – Kacper HTA – Krime Story, Love Story

Wartości – Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic – Miłość, seks i pandemia

Najgorszy plakat:

Apokawixa (prod. Anna Wiśniewska-Gill, Krzysztof Terej; dystr. Next Film)

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. M2 Films)

Krime Story. Love Story (prod. Jolanta Owczarek, Heathcliff Janusz Iwanowski; dystr. Mówi Serwis)

Miłość, seks & pandemia (prod. Patryk Vega; dystr. Kino Świat)

Za duży na bajki (prod. Mikołaj Pokromski; dystr. Next Film)

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

Good Life - Greckie wakacje (dystr. Best Film)

Lyle, Lyle Crocodile - Wielki zielony krokodyl domowy (dystr. UIP)

Mainstream - Król internetu (dystr. Kino Świat)

Paws of Fury: The Legend of Hank - Jak zostałem samurajem (dystr. Monolith Films)

Viens, je t'emmène (francuski), Nobody's Hero (międzynarodowy) - Biegacz, dziwka, Arab, mąż (dystr. Aurora Films)

Kto dostanie Węża 2023? Tego dowiemy się w kwietniu. W zeszłym roku wielkim "wygranym" Węży okazała się komedia "Ściema po polsku" w reżyserii Mariusza Pujszo – nie tylko została uznana ona za najgorszy polski film, ale zgarnęła również kilka innych wyróżnień. Pełną listę laureatów antynagrody znajdziecie w tym artykule.