Justin Bieber źle traktuje Hailey? Internauci mają na to dowody i są one bardzo niepokojące

Spekulacje, że Justin Bieber źle traktuje swoją żonę, krążą już od kilku dobrych lat, teraz jednak powróciły ze zdwojoną siłą na fali afery z Hailey Bieber i Seleną Gomez. Oczywiście negatywnie nastawieni do Hailey internauci mogą przesadzać i nie znamy kontekstu, jednak niektóre filmiki z Bieberami są naprawdę niepokojące. Coś jest na rzeczy? Internet nie ma wątpliwości.

W małżeństwie Bieberów źle się dzieje? Tak twierdzą internauci Fot. TheCelebrityFinder / SplashNews.com/East News

Justin Bieber i Hailey Bieber (wcześniej Hailey Baldwin) są małżeństwem od 2018 roku, chociaż oficjalnie wzięli ślub we wrześniu 2019 roku

Hailey Bieber jest ostatnio pod ostrzałem z powodu domniemanych przytyków pod adresem Seleny Gomez , byłej dziewczyny kanadyjskiego wokalisty

W sieci, szczególnie na TikToku, krążą filmiki, na których Justin Bieber ignoruje swoją żonę albo mówi do niej złośliwości

Internauci są przekonani, że źle dzieje się w małżeństwie Hailey i Justina Bieberów, a celebrytka jest źle traktowana przez swojego męża, mimo że Hailey temu zaprzeczyła

Kompilacja niepokojących interakcji Hailey i Justina Bieberów na TikToku ma ponad 13,5 miliona wyświetleń.

Pierwsza scena: para jest na czerwonym dywanie na ceremonii rozdania nagród Grammy w 2022 roku. On ma na sobie szary garnitur oversize i różową czapkę, ona elegancką białą suknię bez ramiączek. Para pozuje do zdjęć, ale Justin ma zblazowaną minę i jest wyraźnie znudzony. W pewnym momencie po prostu odchodzi od żony, mimo że ta usiłuje go zatrzymać. W końcu wyraźnie zdenerwowana modelka macha ręką i sama pozuje fotoreporterom.

Druga scena: Justin Bieber nagrywa filmik, obok niego stoi jego partnerka. Gdy Hailey Bieber masuje mężowi ramiona, ten mówi do niej z lekką irytacją: "Kotku, po prostu nie mogę. Nie dotykaj mnie teraz. Nie teraz". Ta odpowiada: "Myślałam, że nie mówisz serio", co gwiazdor kwituje słowami: "Nie, nie, nie. Mówię ogólnie".

Trzecia scena: para siedzi w samochodzie. Justin Bieber prowadzi relację live, jego żona siedzi daleko od niego, oparta o drugie okno. – Gdybyś nie była taka seksowna, już dawno bym się ciebie pozbył – mówi wokalista jak gdyby nigdy nic. Jego żona nie zaszczyca go odpowiedzią.

Czwarta scena: Justin odjeżdża od Hailey na deskorolce, biegnie za nim żona, ale w pewnym momencie przewraca się na chodnik. Bieber tego nie zauważa, celebrytka wstaje i szybko podąża za mężem.

Piąta scena: Justin jest gościem programu "The Ellen DeGeneres Show", na fotelu prowadzącej zasiada wyjątkowo Demi Lovato. – Myślę, że to małżeństwo było zaaranżowane, jestem tego praktycznie pewny"– mówi, nonszalancko opierając się o fotel, na co Demi i widownia reagują głośnym śmiechem. – Gdy patrzę wstecz, jestem pewien, że to było zaaranżowane małżeństwo. Oni to wszystko ustawili – dodaje.

"I ty się na to godzisz?" – pisze w opisie autor filmu. W komentarzach same zaniepokojone głosy, nawet antyfanów Hailer Bieber (których ostatnio dorobiła się całkiem sporo) i fanów Seleny Gomez, którzy wciąż twierdzą, że to z nią powinien być kanadyjski wokalista.

"Ok, jest mi jej szkoda", "Czy tylko ja nie rozumiem dlaczego, nie szanuje jej, a wziął z nią ślub?", "A mi się wydaje, że to z Justinem jest problem", "On jest dla niej taki wredny, a ona z każdym walczy w jego imieniu. To takie smutne", "A ta za nim biegnie", "Współczuję Hailey, widać, że cierpi" – piszą internauci.

Justin Bieber nie szanuje Hailey Bieber? Te filmy na to wskazują

Takich filmików jest w sieci sporo. O domniemanym braku szacunku Justina do Hailey pisały też wielokrotnie media, a najgłośniej było o tym w lipcu 2021. To wtedy w sieci pojawiło się viralowe wideo, w którym Justin ma krzyczeć na swoją żonę na oczach fanów pod klubem nocnym Delilah w Las Vegas.

Fani byli zszokowani i krytykowali Justina. Pisali, że muzyk ciągle ją poniża i wyraźnie jej nie kocha (ten zarzut będzie zresztą pojawiał się regularnie). W odpowiedzi Hailey wrzuciła zdjęcie, na którym całuje się z mężem i podpisała je słowami: "Miałam najlepszy czas z moją wielką miłością. Każda inna narracja na ten temat jest więcej niż fałszywa. Nie karmcie się negatywnymi bzdurami, ludzie".

Jednak takie niepokojące sytuacje zdarzają się naprawdę często. Znudzony Justin ignorujący żonę, wkurzony Justin przerywający jej wypowiedź, Justin wspominający swój ślub słowami: "Ja po prostu się na nim pojawiłem". Owszem, często to kobiety przejmują stery w organizowaniu wesela, ale uwaga Hailey Bieber, że jej narzeczony "nie był w ogóle zaangażowany" w ślubne przygotowania, dała internautom do myślenia.

Zresztą nawet w lutym tego roku Justin Bieber znowu dał fanom powody do niepokoju, o czym pisaliśmy w naTemat. Na TikToku pojawiło się ostatnio nagranie, na którym Hailey i Justin odpowiadają na pytania fanów. "Gdzie był Wasz pierwszy pocałunek?" – czyta wyraźnie podekscytowana modelka i zwraca się do ukochanego: – Pamiętasz?.

– A ty pamiętasz? - odbija piłeczkę piosenkarz, który ciągle poprawia sobie włosy. – Tak. Chciałam tylko wiedzieć, czy ty pamiętasz – odpowiada Hailey. Potem na kilka chwil zapada cisza, a wydaje się znudzony. Wtedy celebrytka sama zaczyna odpowiadać fanom: – Byliśmy w Nowym Jorku i wybraliśmy się razem na kolację, spędziliśmy razem czas. Potem wróciliśmy, aby obejrzeć wspólnie film i się pocałowaliśmy.

Gdy Hailey kończy opowieść, jej mąż pyta ją, czy pocałunek był dobry. Kobieta potwierdza, co Justin Bieber kwituje jedynie krótkim: "fajnie".

Pod filmikiem pojawiło się dużo komentarzy zmartwionych fanów: "To było niezręczne", "On nawet na nią nie patrzy!", "To udowadnia, że on jej nie lubi"; "Jest bardziej zainteresowany włosami niż żoną", "Ona jest jego fanką", "On totalnie nie jest nią zainteresowany", "To małżeństwo jest skończone" - pisali.

Internauci przekonani, że małżeństwo Justina i Hailey Bieberów to farsa

Związek Hailey i Justina traci zwolenników. Internauci twierdzą, że podczas gdy modelka kocha swojego męża, to piosenkarz tego w ogóle nie odwzajemnia. Niektórzy twierdzą, że celebrytka, córka aktora Stephena Baldwina i bratanica Aleca Baldwina, była stalkerką Biebera i dopięła swego. Są plotki, że odbiła go Selenie Gomez, a małżeństwo Bieberów było zaaranżowane.

Zwłaszcza że Justin poślubił Hailey latem 2018 roku, zaledwie kilka miesięcy po tym, gdy do niej wrócił (wcześniej spotykali się przez dwa miesiące na przełomie 2015 i 2016 roku) i ostatecznie zerwał z Seleną, z którą był w burzliwym związku, pełnym rozstań i powrotów od 2010 do właśnie 2018 roku. Dla niektórych fanów jest to dowód na to, że Justin wziął ślub z Hailey, aby zrobić na złość Selenie. Ich małżeństwo trwa już jednak ponad 4 lata.

"Mi się wydaje, że ona go osacza. Potrzebuje więcej bliskości niż on i przez to może czasami czuć się przytłoczony", Pamiętajcie że ludzie przed ślubem mogą się całkiem inaczej zachowywać niż po. dotyczy to zarówno Justina, jak i Hailey", "Mi się wydaje, że ona wyszła za mąż za swojego idola, a on ustatkował się dla niej, ale nie do końca wyleczył się ze swojej przeszłości. Dlatego wydaje się, że ten związek nie działa" – analizują "kanapowi detektywi".

Oczywiście nikt z nas nie wie, jak jest w małżeństwie Bieberów i to nie nasza sprawa (nawet jeśli to małżeństwo gwiazd). To nie zmienia jednak faktu, że filmy z tą dwójką dają do myślenia. Warto jednak pamiętać, że często są to sytuacje zupełnie wyjęte z kontekstu, które możemy źle odczytywać, a sprzeczki są normalne w każdym związku.

Sama Hailey Bieber jesienią 2021 roku dobitnie zanegowała zresztą głosy, że między nią i Justinem się psuje. W podcaście "4D With Demi Lovato" stwierdziła, że plotki są dalekie od prawdy, a ta jest ich "całkowitym i zupełnym przeciwieństwem".

– Naprawdę mam szczęście, że mogę powiedzieć, że jestem z kimś, kto bardzo mnie szanuje i sprawia, że ​​każdego dnia czuję się wyjątkowo. Więc kiedy widzę inne głosy, myślę sobie: "He?". Wszyscy, którzy znają nas osobiście, powiedzieliby to samo. Mamy na swoim punkcie coraz większą obsesję na punkcie siebie i świetnie się razem bawimy – powiedziała i dodała, że dzięki mężowi czuje się "bezpieczna".

Tak przynajmniej było ponad dwa lata temu. Jak jest dziś? Hailey nie komentuje, ale rzadziej wstawia zdjęcia z mężem na Instagramie.