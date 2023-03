Trudne losowanie Lecha w europejskich pucharach. Polacy zagrają z klubem z Serie A

Fiorentina będzie rywalem Lecha Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Poznaniacy poznali swojego przeciwnika podczas piątkowego losowania w szwajcarskim Nyonie. Jeśli mistrzowie Polski ograją drużynę z Serie A, w półfinale zmierzą się z wygranym pary: FC Basel (Szwajcaria) – OSG Nice (Francja).

W piątkowym losowaniu piłkarzom Lecha Poznań nie poszczęściło się. Kolejorz czeka trudna przeprawa. Fot. FABRICE COFFRINI/AFP/East News

Polski klub jest w 1/4 finału europejskich pucharów po raz pierwszy od 27 lat

Lech Poznań w fazie pucharowej ograł Bodø/Glimt i Djurgardens IF

Mistrzowie Polski pierwszy mecz ćwierćfinału LKE zagrają u siebie

Lech Poznań w obecnym sezonie rozegrał już 20 meczów w ramach europejskich pucharów. Mistrzowie Polski rozpoczęli od eliminacji do Ligi Mistrzów, żeby ostatecznie wylądować w Lidze Konferencji Europy. W niej poznaniacy radzą sobie świetnie. Kolejorz zdołał awansować do ćwierćfinału, a w walce o najlepszą czwórkę zagra z włoską Fiorentiną.

Zespół z Florencji w tabeli Serie A zajmuje dopiero 11 miejsce. Zawodnikiem, który nie przebił się do składu rywala Lecha, był Szymon Żurkowski. Polski pomocnik przeniósł się w zimowym okienku transferowym do niżej notowanej Spezii.

W przeszłości we Florencji grali m.in. Artur Boruc, Jakub Błaszczykowski czy Bartłomiej Drągowski. Ten ostatni obrał ten sam kierunek co Żurkowski.

– Dobre losowanie. Na tym etapie trzeba po prostu wyjść z jak największym entuzjazmem, cieszyć się tym gdzie jesteśmy. To na pewno będzie dla mnie fajna podróż, w Fiorentinie jest też kilku chłopaków, z którymi grałem, więc to będzie ciekawe spotkanie. Grałem w Serie A przeciwko tej drużynie, wiem czego się tam spodziewać. Myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć dobry wynik – skomentował losowanie Bartosz Salamon, obrońca Kolejorza, na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Konferencji Europy:

Lech Poznań – ACF Fiorentina

KAA Gent – West Ham United

Anderlecht Bruksela – AZ Alkmaar

FC Basel – OSG Nice

Pary półfinałowe Ligi Konferencji Europy:

Lech /Fiorentina – Basel/Nice

Gent/West Ham – Anderlecht/AZ

– Jesteś w ćwierćfinale w rozgrywkach europejskich, więc liczysz się z tym, że nie będziesz już grać z ogórkami, tylko że każdy mecz to już jest przeciwnik z wysokiej półki. Samo to, że jesteśmy w takim gronie, to już jest wielka nobilitacja dla całego klubu, drużyny. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na przygotowanie się do tego meczu, na analizę. Teraz cieszmy się tym, że awansowaliśmy dalej, a nie koncentrujmy się na tym, co będzie – ocenił losowanie Filip Bednarek, bramkarz mistrzów Polski, dla strony www Kolejorza.

Brat Jana Bednarka, reprezentanta powołanego do kadry Fernando Santosa dodał:

– To, że gramy pierwszy mecz u siebie nie ma dla mnie większego znaczenia. Fiorentina raczej podchodzi do tego meczu, inaczej niż my podchodzimy do nich. Zawsze lepiej jest grać pierwszy mecz na wyjeździe niż u siebie. Trzeba po prostu zagrać dobre spotkania i pokazać, że jesteśmy na tym etapie nieprzypadkowo i nawet z takimi rywalami potrafimy sobie poradzić – skwitował golkiper poznańskiego zespołu.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe LKE zaplanowano na 13 kwietnia. Rewanże tydzień później, tj. 20.04. Faza półfinałowa to terminy 11 i 18 maja. Finał LKE odbędzie się na Stadionie Sinobo w Pradze. Decydujący mecz o trofeum zaplanowano na 7 czerwca.