Sam Neil ma trzecie stadium raka. To rzadka odmiana, ale aktor się nie martwi

Sam Neil ujawnił, że cierpi na rzadką odmianę raka krwi, a co więcej, choroba jest już w trzecim stadium. Aktor jednak się nie martwi, gdyż jest w trakcie terapii, który przynosi bardzo zadowalające efekty.

Sam Neil ma trzecie stadium raka. Fot. Rex Features/ East News

Sam Neil ujawnił, że choruje na rzadką odmianę raka krwi.

Gwiazdor trylogii "Jurassic Park" jest jednak w trakcie terapii, która przynosi efekty.

Swoje zmagania z chorobą Neil opisał w książce "Did I Ever Tell You This".

Sam Neil cierpi na rzadką odmianę raka krwi

Sam Neil pierwsze symptomy raka zauważył w marcu ubiegłego roku, gdy kręcił "Jurrasic World: Dominion". Swoją walkę z chorobą opisał w książce "Did I Ever Tell You This". W jej pierwszym rozdziale napisał, że "prawdopodobnie umiera".

Na swoim profilu na Instagramie Neil przekazał, że cierpi na rzadką odmianę raka krwi, chłoniaka nieziarniczego, który jest w trzecim stadium. Gwiazdor uspokoił jednak swoich fanów, mówiąc, że choroba jest w remisji od ośmiu miesięcy.

Aktor przyjmuje bowiem lek, dzięki któremu jest niemal "wolny od raka". Neil będzie go jednak musiał brać do końca życia. – Nie boję się śmierci, ale to by mnie wkurzyło – powiedział gwiazdor.

Wypowiedź aktora na temat książki cytuje "Daily Mail". – Nie miałem zamiaru pisać książki. Ale musiałem się czymś zająć, kiedy nie mogłem pracować. Zacząłem pisać, a ta książka to odpowiedź na to, co się ze mną działo – tłumaczył.

Co robi teraz Sam Neil?

Sam Neil to aktor, który grał zarówno w kinie artystycznym, jak i popularnym. Można go kojarzyć z takich tytułów, jak "Opętanie" Andrzeja Żuławskiego, "Fortepianu" Jane Campion, mini-serialu "Merlin" czy "W paszczy szaleństwa" Johna Carpentera.

Co ciekawe, Neila dwa razy zastąpiono Alanem Rickmanem. Aktor odrzucił role Szeryfa George'a w filmie "Robin Hood: Książę złodziei" oraz Hansa Grubera w "Szklanej pułapce". Gdy z nich zrezygnował, powierzono je odtwórcy Severusa Snape'a w "Harrym Potterze"

Aktor był także rozważany przy okazji castingu do roli Indiany Jonesa "W poszukiwaczach zaginionej Arki", jednak ostatecznie jak wiadomo postawiono na Harrisona Forda.

Największą popularność Neilowi dała jednak trylogia "Jurassic Park". Aktor wraz z Laurą Dern oraz Jeffem Goldblumem (bohaterami znanymi z filmu z 1997 roku) powrócił w ostatniej części nowej serii, czyli "Jurassic World: Dominion". Produkcja nie doczekała się jednak najlepszych recenzji.

"Dużym zawodem ostatecznie okazała się też obecność postaci ze starej trylogii. Ellie Sattler (Laura Dern), Alan Grant (Sam Neil) oraz Ian Malcolm (Jeff Goldblum) niby ratują świat przed zagładą, ale ich poczynania bardziej przypominają zabawę w podchody" – przeczytacie w recenzji opublikowanej na łamach naTemat.

W ostatnich latach Neila można było zobaczyć również w takich tytułach, jak "Thor: Miłość i grom", "Barany" czy "Peaky Blinders".