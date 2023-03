Niedaleko Gdańska sfilmowano wieloryba. "Takich gości będzie przybywać"

Nad polskim morzem pojawił się nietypowy gość. To mierzący kilka metrów długości wieloryb. Eksperci uważają, że lepiej przyzwyczaić się do tego widoku, bo waleni w Bałtyku będzie przybywać.

Wieloryb w Bałtyku to rzadkość fot. 123rf.com

W strefie BC oddalonej 70 km od Zatoki Gdańskiej pływał wieloryb

Naukowcy podejrzewają, że był to grindwal lub humbak.

Pływające zwierzę udało się sfilmować

Naukowcy zapowiadają, że wielorybów w Bałtyku będzie przybywać

Film z wielorybem w Bałtyku

Film z niecodziennego spotkania nagrał Marcin Grabowski, który przemierzał Bałtyk w poszukiwaniu ropy. Mężczyzna wyszedł na pokład, by wykonać prace dzienne, po czym usłyszał dziwny odgłos.

– W pewnej chwili usłyszałem odgłos wypuszczania powietrza, więc zaczęliśmy się z kolegami rozglądać. Wtedy zauważaliśmy płynącego nieopodal nas wieloryba – cytuje mężczyznę portal gdynia.pl.

Na nagraniu widać jak wieloryb powoli wynurza się z wody i w sposób charakterystyczny dla swojego gatunku wypuszcza z otworu nosowego na grzbiecie wodę. Po chwili zwierzę zanurza się i znika w odmętach Bałtyku.

W tle nagrania słychać niedowierzanie. – Wieloryb! To jest wieloryb! Co on tu robi? – krzyczy pan Marcin, na co dzień pracownik firmy Lotos Petrobaltic. Jak przyznaje, był podekscytowany i zdumiony widokiem wieloryba.

Grindwal a może humbak?

Autor nagrania uznał, że film przedstawia grindwala, czyli wieloryba występującego wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy oraz w basenie Morza Śródziemnego. Dorośli przedstawiciele tego gatunku mogą dorastać do 7 metrów długości.

Dla odmiany dr Iwona Pawliczka vel Pawlik ze Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu ocenia, że film przedstawia humbaka. Podobnego zdania jest Grażyna Niedoszytko z Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, która nie sądzi, że obserwowane zwierzę to grindwal.

Przypomnijmy, że humbak (inaczej długopłetwiec oceaniczny) to jeden z największych wielorybów na świecie. Samce mogą mierzyć 17 metrów długości i ważyć 45 ton. Rocznie potrafią przepłynąć nawet 25 tysięcy km!

Humbaki są obserwowane w Bałtyku raz na kilkanaście lat. Ostatnio takiego wieloryba widziano w Zatoce Puckiej. Niestety zwierzę potrzebowało pomocy, ponieważ zaplątało się w stare rybackie sieci.

Ekspertka: "Takie wycieczki się zdarzają"

Grażyna Niedoszytko, ekspertka z Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, przyznaje, że widok wielorybów i waleni w Morzu Bałtyckim może być coraz częstszy, a przyczyną tego jest globalne ocieplenie.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 1995 roku poziom polskiego morza podniósł się o 15 cm, a średnia temperatura Morza Bałtyckiego wzrasta nawet dwukrotnie szybciej od innych.

Z drugiej strony ekspertka zaznacza, że "takie wycieczki się zdarzają". Jej zdaniem humbaki to zwierzęta inteligentne i ciekawskie, a osoba, która miała okazję zobaczyć je w naturze, może mówić o wielkim szczęściu.

Przyrodnicy będą teraz ustalać pozycję wieloryba, żeby poinformować o jego obecności inne kraje bałtyckie. Płytkie wody naszego morza są dla wieloryba ogromnym zagrożeniem. Każdy, kto zobaczy zwierzę, proszony jest o kontakt ze Stacją Morską w Helu.

