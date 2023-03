Znany raper został skopany w łazience. Do sieci trafiły brutalne nagrania

A merykański raper 6ix9ine (znany też jako Tekashi) został zaatakowany przez grupę mężczyzn w toalecie jednej z siłowni. Skopali go tak dotkliwie, że trafił później do szpitala. Moment pobicia został nagrany przez napastników, a nagranie zostało wrzucone do internetu.